۳۶۳ بنگاه املاک متخلف در خوزستان پلمب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جامع عصر امروز یکشنبه در گفتوگویی رسانهای به پلمب بنگاههای متخلف در خوزستان اشاره و اظهار کرد: بر اساس مصوبات هفتمین جلسه شورای عالی مسکن با دستور رئیس جمهور، کارگروه تنظیم بازار و املاک و مستغلات استانها تشکیل و این موضوع در استان خوزستان نیز با هدف ساماندهی بنگاههای املاک آغاز شد.
وی بیان کرد: یکی از اقدامات انجامشده در این راستا، تشکیل گشت مشترک با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، اماکن، اداره کل صمت، اداره کل راه و شهرسازی، مقام قضائی و انتظامی استان بود که از ماه گذشته تاکنون بازدیدهای متعددی از مشاوران املاک خوزستان انجام و تعداد زیادی از مشاوران املاک متخلف پلمب شدند.
دبیر ستاد کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات خوزستان با بیان اینکه اتحادیه مشاوران املاک با همکاری اداره اماکن نسبت به پلمب مشاوران املاک فاقد پروانه اقدام کرده است، گفت: تشکیل کارگروههای شهرستانی با جدیت انجام و گشتهای مشترک در این شهرستانها آغاز شده است.
جامع عنوان کرد: از تیرماه سال جاری و همزمان با فصل جابهجایی مستأجران، در استان خوزستان گشتهای مشترک نظارت بر مشاورین املاک با محوریت اداره کل راه و شهرسازی استان تشدید شده است.
وی افزود: تاکنون تعداد بیش از ۲ هزار و ۲۵۶ بازرسی از مشاوران املاک در قالب گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی، اتحادیه املاک، پلیس اماکن با همکاری سازمان صمت و اتاق اصناف انجام شده است و در این گشتها تعداد ۳۶۳ مشاور املاک متخلف شناسایی و پلمب شدند.
دبیر ستاد کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات خوزستان بیان کرد: در این زمینه همچنین بیش از هشت میلیارد ریال برای این بنگاههای متخلف جریمه تعزیراتی در نظر گرفته شده است.
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