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۵ شهریور ۱۴۰۲، ۲۰:۰۳

دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات خوزستان:

۳۶۳ بنگاه املاک متخلف در خوزستان پلمب شدند

۳۶۳ بنگاه املاک متخلف در خوزستان پلمب شدند

اهواز- دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات خوزستان از پلمب ۳۶۳ بنگاه معاملات املاک متخلف در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جامع عصر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای به پلمب بنگاه‌های متخلف در خوزستان اشاره و اظهار کرد: بر اساس مصوبات هفتمین جلسه شورای عالی مسکن با دستور رئیس جمهور، کارگروه تنظیم بازار و املاک و مستغلات استان‌ها تشکیل و این موضوع در استان خوزستان نیز با هدف ساماندهی بنگاه‌های املاک آغاز شد.

وی بیان کرد: یکی از اقدامات انجام‌شده در این راستا، تشکیل گشت مشترک با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، اماکن، اداره کل صمت، اداره کل راه و شهرسازی، مقام قضائی و انتظامی استان بود که از ماه گذشته تاکنون بازدیدهای متعددی از مشاوران املاک خوزستان انجام و تعداد زیادی از مشاوران املاک متخلف پلمب شدند.

دبیر ستاد کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات خوزستان با بیان اینکه اتحادیه مشاوران املاک با همکاری اداره اماکن نسبت به پلمب مشاوران املاک فاقد پروانه اقدام کرده است، گفت: تشکیل کارگروه‌های شهرستانی با جدیت انجام و گشت‌های مشترک در این شهرستان‌ها آغاز شده است.

جامع عنوان کرد: از تیرماه سال جاری و همزمان با فصل جابه‌جایی مستأجران، در استان خوزستان گشت‌های مشترک نظارت بر مشاورین املاک با محوریت اداره کل راه و شهرسازی استان تشدید شده است.

وی افزود: تاکنون تعداد بیش از ۲ هزار و ۲۵۶ بازرسی از مشاوران املاک در قالب گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی، اتحادیه املاک، پلیس اماکن با همکاری سازمان صمت و اتاق اصناف انجام شده است و در این گشت‌ها تعداد ۳۶۳ مشاور املاک متخلف شناسایی و پلمب شدند.

دبیر ستاد کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات خوزستان بیان کرد: در این زمینه همچنین بیش از هشت میلیارد ریال برای این بنگاه‌های متخلف جریمه تعزیراتی در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 5872415

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