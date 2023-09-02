باران پراکنده مهمان گیلانی ها تا پایان هفته

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین الگوهای هواشناسی در گیلان اظهار کرد: نقشههای هواشناسی نشان دهنده گذر جریانات کم و بیش ناپایدار از منطقه است.
وی افزود: بر این اساس طی ۷۲ ساعت آینده (به ویژه طی یکشنبه)، گاهی افزایش ابر و در برخی نقاط رگبار و رعد و برق، وزش باد (پارهای نواحی شدید) پیش بینی میشود.
دادرس ادامه داد: از سه شنبه تا اواخر هفته، ضمن استقرار جوی غالباً پایدار، کاهش ابر و افزایش دما مورد انتظار است همچنین طی این مدت به سبب شکل گیری ناپایداریهای موقتی، گاهی افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده دور از انتظار نیست.
وی با بیان اینکه آسمان گیلان تا اواخر هفته پیش رو ابری تا نیمه ابری و در برخی ساعات باران پراکنده میبارد، گفت: دریا امروز و فردا آرام و برای فعالیتهای دریانوردی مناسب است
مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به اینکه در حال حاضر آسمان استان ابری است، افزود: دمای هوای شهر رشت امروز در گرمترین ساعت تا ۳۳ درجه میرسد و رطوبت هوای این شهر ۷۰ درصد است.
نظر شما