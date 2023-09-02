کشت ۶۰ رقم امیدبخش بادام در ۶ استان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی‌اصغر موسوی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: ۶۰ رقم و ژنتیک امیدبخش بادام که نتیجه تحقیقات چندین ساله مرکز تحقیقات باغبانی کشور در ۶ استان ازجمله چهارمحال و بختیاری کشت شدند.

وی افزود: دو مشکل عمده در باغات چهارمحال و بختیاری وجود دارد، ابتدا پتانسیل تولید و دیگر سرمازدگی است، بسیاری از ارقام امیدبخش دیرگل هستند و امید است از بین آنان ارقامی مناسب آب و هوای استان معرفی شوند.

مدیر گروه باغبانی مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این ۶۰ رقم ژنتیک امیدبخش بر روی دو پایه رویشی GL و GF کشت شده است و همزمان ارزیابی سازگاری نسبت به پایه هم انجام می‌شود.

موسوی عنوان کرد: خصوصیاتی که ارزیابی می‌شود شامل صفات رویشی، قدرت و تیپ رشد، تیپ باردهی، مقایسه زمان گل‌دهی، خصوصیات میوه و مغز و… هستند.

وی خاطرنشان کرد: چون ارقام امیدبخش در ۶ استان کشت شده‌اند ممکن هر کدام در هر مکانی جوابگو باشد که در نهایت تحت عنوان رقم معرفی می‌شود اما این امکان وجود دارد که هر رقم در شرایط اقلیمی استانی خاص جوابگو باشد.