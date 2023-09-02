خداحافظی «حدادی» از تیم ملی/ آخرین بازمانده نسل طلایی بسکتبال رفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال ایران امروز شنبه آخرین دیدار خود در نوزدهمین دوره جام جهانی را برابر لبنان برگزار کرد و با نتیجه ۸۱ به ۷۳ برابر این تیم شکست خورد. با این شکست، تیم ملی بسکتبال ایران بدون برد و سهمیه المپیک به کار خود در جام جهانی پایان داد.

در پایان دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و لبنان، حامد حدادی از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد. او در این بازی مؤثرترین بازیکن تیم ملی ایران بود.

حضور در جام جهانی ۲۰۲۳ که به میزبانی مشترک اندونزی، فیلیپین و ژاپن در جریان است، چهارمین تجربه جام جهانی این ملی پوش بسکتبال بود. او همچنین حضور در دو المپیک را هم در کارنامه دارد.

حدادی در حالی در نوزدهمین دوره جام جهانی شرکت کرد که سال گذشته دچار آسیب دیدگی شد و تحت تدابیر پزشکی مهیای حضور در این جام شد. حدادی در رقابت با فرانسه بازی نکرد اما در هر سه دیدار مقدماتی برابر برزیل، ساحل عاج و اسپانیا وارد زمین شد و از بهترین‌های تیم ملی ایران بود.

حامد حدادی یکی از بازیکنان تیم ملی بسکتبال در نسل طلایی بود که راهی المپیک ۲۰۰۸ پکن شد و آخرین بازیکن این نسل بود که از تیم ملی کناره گیری کرد.

با خداحافظی حامد حدادی، تیم ملی بسکتبال باید بدون این بازیکن در بازی های آسیایی شرکت کند.