یک کشته و ۱۰ زخمی در کرکوک/ السودانی دستور منع آمد و شد اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق به نیروهای امنیتی در استان کرکوک دستور داد به وظیفه خود در گسترش امنیت و اعمال سلطه قانون در قبال اغتشاشگران در کرکوک عمل کنند.

وی تاکید کرد که نیروهای امنیتی در دستگیری هر که امنیت کرکوک را بازیچه قرار دهد از هر طرفی که باشد، قاطع باشند و اجازه ندهند مطلقاً کسی به جز دستگاه‌های امنیتی سلاح حمل کند.

السودانی همچنین به نیروهای مسلح دستور داد ممنوعیت آمد و شد در کرکوک اعمال و عملیات امنیتی گسترده‌ای را در مناطق شاهد اغتشاش برای بازرسی دقیق آغاز کنند.

نخست وزیر عراق از همه طرف‌های سیاسی، اجتماعی و ملی خواست به نقش خود در جلوگیری از فتنه و حفظ امنیت و ثبات و نظم در کرکوک عمل کنند.

پیش از این برخی اهالی کرکوک خواستار بازگشایی جاده اربیل – کرکوک شده بودند که در پی آن درگیری‌هایی رخ داد.

ازسوی دیگر یک منبع امینتی در کرکوک عراق امروز شنبه اعلام کرد که در نتیجه درگیری‌های خونین کرکوک یک نفر کشته و ۱۰ نفر زخمی شدند.