واکنش رئیس جمهور عراق به تحولات کرکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «عبداللطیف رشید»، رئیس جمهور عراق در سخنانی در واکنش به تحولات کرکوک اعلام کرد که ما از همه طرف‌های مرتبط با تحولات ناگوار کرکوک می‌خواهیم که از هرگونه تهدید یا استفاده از زور خودداری کنند.

رئیس جمهوری عراق افزود: «ما از همه طرف‌های مرتبط با تحولات ناگوار کرکوک می‌خواهیم که از هرگونه تهدید یا استفاده از زور خودداری کنند.»

به گفته رئیس جمهور عراق، کرکوک نماد برادری عراقی‌ها و تجمع همه فرقه‌ها بوده و هست و اجازه نمی‌دهیم چهره آن مخدوش شود.

رشید افزود: «من از دولت فدرال و نیروهای امنیتی می‌خواهم که برای کنترل اوضاع در کرکوک و حفظ امنیت به طور جدی مداخله کنند.»

محمد شیاع السودانی، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق نیز به نیروهای امنیتی در استان کرکوک دستور داده است به وظیفه خود در گسترش امنیت و اعمال سلطه قانون در قبال اغتشاشگران در کرکوک عمل کنند.

وی تاکید کرد که نیروهای امنیتی در دستگیری هر که امنیت کرکوک را بازیچه قرار دهد از هر طرفی که باشد، قاطع باشند و اجازه ندهند مطلقاً کسی به جز دستگاه‌های امنیتی سلاح حمل کند.

السودانی همچنین به نیروهای مسلح دستور داد ممنوعیت آمد و شد در کرکوک اعمال و عملیات امنیتی گسترده‌ای را در مناطق شاهد اغتشاش برای بازرسی دقیق آغاز کنند.

نخست وزیر عراق از همه طرف‌های سیاسی، اجتماعی و ملی خواست به نقش خود در جلوگیری از فتنه و حفظ امنیت و ثبات و نظم در کرکوک عمل کنند.

پیش از این برخی اهالی کرکوک خواستار بازگشایی جاده اربیل – کرکوک شده بودند که در پی آن درگیری‌هایی رخ داد.

از سوی دیگر یک منبع امینتی در کرکوک عراق امروز شنبه اعلام کرد که در نتیجه درگیری‌های خونین کرکوک یک نفر کشته و ۱۰ نفر زخمی شدند.