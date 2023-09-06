به گزارش خبرنگار مهر، از صبح چهارشنبه و همزمان با اربعین حسینی پیاده روی با شکوه دلدادگان و جاماندگان اربعین حسینی در تهران در حال برگزاری است.

در این مراسم که با حضور پرشور و شکوه مردم مؤمن و انقلابی استان تهران در حال برگزاری است، حجج الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد، امام جمعه موقت تهران و سید محسن محمودی معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و علیرضا فخاری استاندار و رئیس شورای تأمین استان تهران نیز حضور داشتند.

پیش بینی می‌شود، بین چهار الی پنج میلیون نفر از صبح تا اذان مغرب و عشا در این مراسم شرکت کنند.