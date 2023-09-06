رئیس جمهور بیرجند را به مقصد تهران ترک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی که صبح چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه همزمان با اربعین حسینی به استان خراسان جنوبی سفر کرده بود، دقایقی قبل از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید کاوه بیرجند را به مقصد تهران ترک کرد.

رئیس جمهور در سفر یک روزه خود به این استان آغاز عملیات اجرایی پروژه ریلی استان را به طور رسمی اعلام کرد.

وی همچنین به دو شهرستان درمیان و فردوس نیز سفر کرد وبا مردم این شهرستان‌ها دیدار داشت.

شرکت در مراسم پیاده روی اربعین و سخنرانی در جمع دلدادگان حسینی در امامزادگان باقریه بیرجند، دیدار با نخبگان استان و دیدار با علما و روحانیون خراسان جنوبی از دیگر برنامه‌های سفر آیت الله رئیسی به خراسان جنوبی بود.