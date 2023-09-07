دادستان کل کشور سخنران مراسم بزرگداشت شهدای ۱۷ شهریور خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران ضمن اعلام برنامه‌های ویژه سالگرد یوم الله ۱۷ شهریور در سراسر کشور اظهار داشت: یوم الله ۱۷ شهریور ماه از روزهای تاریخی و فراموش نشدنی انقلاب اسلامی است که شهادت مظلومانه و گروهی مردم بی دفاع تهران روند پیروزی انقلاب اسلامی را سرعت بخشید.

معاون امور استان‌ها، حقوقی و امور مجلس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور گفت: در روز ۱۷ شهریور مزدوران رژیم منحوس پهلوی مردم تهران را به گلوله بستند؛ این جنایت رژیم دست نشانده پهلوی از محکم‌ترین اسناد خیانت رژیم شاه به ملت ایران است که با حمایت اربابان آمریکایی و صهیونیستی خود مرتکب شدند.

وی افزود: حضرت امام خمینی (ره) از شهیدان ۱۷ شهریور به عنوان مصطفی‌های خود یاد می‌کند و از آنان تجلیل می‌کنند.

معاون امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور بیان داشت: امسال ۱۷ شهریور مقارن با روز جمعه شده لذا در نمازهای جمعه سراسر کشور سخنرانان و خطبای نماز جمعه به تبیین این رخداد مهم خواهند پرداخت و به همین مناسبت در نماز جمعه تهران جناب آقای صفار هرندی به بیان زوایای مختلف این حماسه همیشه ماندگار خواهد پرداخت.

محمودی عنوان داشت: پرداختن به این مناسبت در پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در میدان شهدای تهران، گلباران و ادای احترام به مزار شهدای ۱۷ شهریور در بهشت زهرا (س) در عصر امروز پنجشنبه ۱۶ شهریور ماه ساعت ۱۷، برگزاری برنامه ویژه در مساجد محوری در سراسر کشور در شب جمعه همزمان با اقامه نماز مغرب و عشا، برگزاری مراسم ویژه در مسجد قبا از کانون‌های زمینه ساز ۱۷ شهریور در شب جمعه همراه با تجلیل از جمعی از خانواده‌های شهدای ۱۷ شهریور و تولید محتوا و انتشار در رسانه‌ها و فضاهای مجازی از دیگر برنامه‌های تدارک دیده شده به این مناسبت است.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان تهران بنا بر تأکیدات امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری بزرگداشت ایام الله از تکالیف مهم دینی و انقلابی است، از مسئولان و مردم انقلابی انتظار است با بزرگداشت این ایام از پیام‌های ارزشمند آنها حراست نمایند.

معاون امور استان‌ها شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور در پایان سخنان خود عنوان کرد: در مراسم گلباران عصر امروز در بهشت زهرا (س) حجت الاسلام والمسلمین موحد دادستان کل کشور سخنرانی خواهند کرد.