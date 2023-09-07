ساخت پل گهرباران - فرح آباد ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر, احمد توکلی صبح پنجشنبه در بازدید از پل گهرباران گفت: ساخت پل گهرباران میاندورود به فرح‌آباد ساری برای اتصال جاده کناره مازندران با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

وی در بازدید از پل در حال ساخت فرح‌آباد بر روی رودخانه تجن که اتصال دهنده جاده گهرباران میاندورود به فرح‌آباد ساری است، اظهار کرد: ساخت این پل به دلیل تکمیل تعریض و بازگشایی جاده کناره مازندران حائز اهمیت است و اکنون با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است.

وی با بیان اینکه این پل با دهانه صد متر و عرض حدود ۱۲ متر در حال ساخت است، افزود: عرشه پل تیرهای فلزی و دال بتنی است که پس از بهره‌برداری، مسیر تردد از جاده کناره در این منطقه را بیش از ۱۵ کیلومتر کوتاه‌تر خواهد کرد.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران از هزینه کرد حدود ۵۰ میلیارد تومان برای ساخت این پل تاکنون خبر داد و یادآور شد: در دولت سیزدهم اعتبار خوبی برای این پل اختصاص یافت که روند ساخت آن را تسریع کرد و برای تکمیل آن نیز به اعتباراتی نیاز است.

توکلی با اشاره به اینکه تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره و رها شده در الویت برنامه‌های عمرانی دولت قرار دارد، تصریح کرد: در حوزه راه برخی از طرح‌های مهم نیمه کاره استان در این دولت به سرانجام رسید که موجب کاهش بار ترافیکی و تسریع در آمد و شد خودروها و مسافران شده است.

وی پل گهرباران به فرح‌آباد را اتصال جاده کناره از شرق به غرب استان دانست و اظهار کرد: با راه اندازی این پل و تکمیل تعریض جاده کناره، تردد زاعمرز بهشهر به نکا، گهرباران میادورد به فرح‌آباد ساری و اتصال آن لاریم جویبار و بهنمیر بابلسر محقق خواهد شد که بخشی از بار ترافیک جاده اصلی مازندران به این سمت منتقل می‌شود.