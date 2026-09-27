به گزارش خبرنگار مهر، فرجالله اصطلاحی صبح یکشنبه در جلسه شورای مسکن کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مشکلات ایجادشده در اراضی ۷۰ هکتاری خیرآباد، اظهار کرد: طی پنج تا شش سال گذشته، مردم، دهیاری و شورای روستای خیرآباد پیگیر تعیین تکلیف این اراضی بودهاند.
وی افزود: این اراضی تحت تملک بنیاد مسکن قرار داشت و به دلیل برخی مشکلات و تعرضها، درخواست تعیین تکلیف آن مطرح شد که بنیاد مسکن نیز این موضوع را پذیرفت و برای این اراضی اقداماتی انجام شد و مبالغ مربوطه نیز به حساب منابع طبیعی واریز شد.
معاون عمرانی فرماندار گچساران با اشاره به ریشه بخشی از مشکلات موجود در واگذاریهای قدیمی، گفت: برخی طرحها از سوی جهاد کشاورزی ۱۵ تا ۲۰ سال قبل واگذار شدهاند، اما صاحبان آنها در طول این سالها برای اجرای طرح اقدام نکردهاند.
اصطلاحی ادامه داد: در برخی موارد، فرد پس از گذشت سالها برای تغییر الگوی کشت یا تغییر نوع طرح مراجعه کرده و این موضوع باعث شده اراضی همچنان در وضعیت بلاتکلیف باقی بمانند.
وی با بیان اینکه بخشی از اراضی خیرآباد همچنان درگیر چنین واگذاریهایی است، تصریح کرد: حدود ۱۵ هکتار از این اراضی درگیر چنین مسائلی بوده و در مواردی نیز طرحهای صنعتی و دامداری مطرح شده که اجرای آنها با ابهام مواجه است.
معاون عمرانی فرماندار گچساران خطاب به دستگاههای متولی خواستار تعیین تکلیف واگذاریهای قدیمی شد و گفت: وقتی زمینی برای اجرای طرحی واگذار میشود، اما طرح در مهلت مقرر اجرا نمیشود، باید وضعیت قرارداد و حقوق ایجادشده برای فرد بررسی شود.
اصطلاحی افزود: اگر مهلت قرارداد سپری شده و طرح نیز اجرا نشده باشد، نمیتوان زمین را برای سالها در وضعیت بلاتکلیف نگه داشت و باید مطابق قانون درباره آن تصمیمگیری شود.
وی تأکید کرد: منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن باید سوابق این واگذاریها را بررسی کنند و مشخص شود کدام طرحها اجرا شده، کدام طرحها پیشرفت داشته و کدام موارد عملاً بدون اقدام باقی ماندهاند.
معاون عمرانی فرماندار گچساران گفت: زمین نباید سالها درگیر واگذاریای باشد که طرح آن اجرا نشده است؛ بنابراین لازم است دستگاههای متولی با برگزاری جلسه مشترک، موارد را بررسی و نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.
اصطلاحی در پایان اضافه کرد: تعیین تکلیف این اراضی علاوه بر حل مطالبه مردم خیرآباد، میتواند مسیر استفاده از ظرفیت زمین برای اجرای طرحهای مسکن را نیز روشن کند.
نظر شما