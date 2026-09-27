به گزارش خبرنگار مهر، رضا طوسی صبح یکشنبه در نشست شورای پشتیبانی سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان اظهار کرد: کمیته امداد در راستای حمایت از جامعه هدف خود، آمادگی دارد در شناسایی افراد بیسواد و معرفی آنان به دورههای سوادآموزی با آموزش و پرورش همکاری کند.
وی افزود: یکی از اولویتهای کمیته امداد، فراهم کردن زمینه دسترسی افراد تحت پوشش به آموزشهای پایه و کمک به رفع موانعی است که موجب بازماندن آنان از سوادآموزی شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان ادامه داد: در کنار فراهم کردن زمینه آموزش، برای افرادی که دورههای سوادآموزی را با موفقیت پشت سر گذاشته و مدرک دریافت کنند، بستههای تشویقی نیز در نظر گرفته شده است.
طوسی با اشاره به ظرفیت اطلاعاتی کمیته امداد در شناسایی جامعه هدف بیان کرد: اطلاعات افراد معرفیشده میتواند در همان ابتدای فرآیند با کد ملی تطبیق داده شود تا مشخص شود فرد پیش از این در دورههای سوادآموزی شرکت کرده است یا خیر و از انجام اقدامات تکراری جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: این فرآیند میتواند بخشی از زحمات آموزش و پرورش برای شناسایی و ساماندهی افراد مشمول طرحهای سوادآموزی را کاهش دهد و روند معرفی افراد واجد شرایط را تسهیل کند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان همچنین از وجود ظرفیتهای مناسب در شهرستانهای استان برای پشتیبانی از برنامههای سوادآموزی خبر داد و گفت: در صورت نیاز، امکانات و فضاهای فرهنگی کمیته امداد، از جمله ظرفیتهای موجود در ساختمان ولایت سنندج، میتواند برای اجرای برنامههای آموزشی در اختیار مجموعه سوادآموزی قرار گیرد.
طوسی تأکید کرد: کمیته امداد آماده است پس از مشخص شدن افراد واجد شرایط در مرحله نخست، ظرفیتهای موجود خود را برای تسریع در روند آموزش و سوادآموزی آنان به کار گیرد.
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