۱۰۰ هکتار از اراضی ملی کهنوک چیل کنار دلگان رفع تصرف شد

فریدون بامری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ادامه اقدامات پیشگیرانه یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دلگان، ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی منطقه کهنوک چیل کنار که مورد تصرف و تعرض قرار گرفته بود، رفع تصرف شد.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری دلگان افزود: متخلفان با قطعه‌بندی و تقسیم اراضی ملی اقدام به ایجاد مستحدثات و شیارکشی در این عرصه‌ها کرده بودند که بر اساس تبصره یک ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، تمامی مستحدثات و شیارکشی‌های ایجادشده توسط یگان حفاظت تخریب شد.

حفاری غیرمجاز در اراضی ملی متوقف شد

وی ادامه داد: متخلفان همچنین در حال انجام حفاری غیرمجاز در این عرصه بودند که عملیات انجام‌شده متوقف و محل حفاری پر و مسلوب‌المنفعه شد.

بامری خاطرنشان کرد: تاکنون دو نفر از متخلفان شناسایی شده‌اند و پرونده آنان برای رسیدگی قانونی از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است.