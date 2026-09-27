۱۰۰ هکتار از اراضی ملی کهنوک چیل کنار دلگان رفع تصرف شد

فریدون بامری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ادامه اقدامات پیشگیرانه یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دلگان، ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی منطقه کهنوک چیل کنار که مورد تصرف و تعرض قرار گرفته بود، رفع تصرف شد.
سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری دلگان افزود: متخلفان با قطعهبندی و تقسیم اراضی ملی اقدام به ایجاد مستحدثات و شیارکشی در این عرصهها کرده بودند که بر اساس تبصره یک ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، تمامی مستحدثات و شیارکشیهای ایجادشده توسط یگان حفاظت تخریب شد.
حفاری غیرمجاز در اراضی ملی متوقف شد
وی ادامه داد: متخلفان همچنین در حال انجام حفاری غیرمجاز در این عرصه بودند که عملیات انجامشده متوقف و محل حفاری پر و مسلوبالمنفعه شد.
بامری خاطرنشان کرد: تاکنون دو نفر از متخلفان شناسایی شدهاند و پرونده آنان برای رسیدگی قانونی از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است.
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