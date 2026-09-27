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۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۲

تجلیل از عکاس ایرانی در کانادا

تجلیل از عکاس ایرانی در کانادا

عکسی از مهدی آشنا تجلیل ویژه هیئت داوران در سومین مسابقه بین‌المللی فاین‌شات ۲۰۲۶ کانادا را دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اثر مهدی آشنا به نام «آئین‌های ایرانی» در سومین دوره رویداد بین‌المللی عکاسی 3rd Fine Shot Photo Salon 2026 Canada موفق به دریافت تجلیل ویژه هیئت داوران، Honorable Mention شد.

این رویداد بین‌المللی توسط انجمن International Society of Fine Art (ISFA) در کانادا برگزار و با تأیید انجمن عکاسی آمریکا، PSA داوری شده است. سومین دوره این سالن در شش بخش تک‌رنگ آزاد، رنگی آزاد، پرتره تک‌رنگ، مردم رنگی، ورزش رنگی و منظره رنگی برگزار شد.

نمایشگاه 3rd Fine Shot Photo Salon 2026 یک سالن و مسابقه بین‌المللی عکاسی است که توسط International Society of Fine Art (ISFA) در کانادا برگزار می‌شود. این رویداد با تأیید انجمن عکاسی آمریکا، PSA، برگزار شده و داوری آن بر اساس مقررات و تعاریف این انجمن انجام می‌شود.

سومین جشنواره بین‌المللی عکاسی 3rd Fine Shot Photo Salon 2026 پس از پایان مهلت ارسال آثار در ۱۵ اوت (۲۴ مرداد)، در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۱ شهریور) به داوری نهایی رسید و نتایج آن حداکثر تا ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور) به شرکت‌کنندگان اعلام شد.

کد مطلب 6959782
ندا زنگینه

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