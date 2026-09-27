به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، فیلم سینمایی «آنتیک» به کارگردانی هادی نائیجی و تهیه‌کنندگی محمود بابایی از روز سه شنبه ۷ مهر ساعت ۱۸ اکران آنلاین خود را در پلتفرم فیلم نت آغاز می‌کند.

فیلم سینمایی «آنتیک» داستان اِبی و وَلی است. ماجرا از این قرار است که پس از انقلاب، بازار آنتیک‌بازهای قبل انقلاب کساد شده است، اما درِ بازِ ضریح پر از پول یک امامزاده، مسیر زندگی‌ اِبی و وَلی را تغییر می‌دهد.

بازیگران فیلم «آنتیک» محصول سال ۱۴۰۳، پژمان جمشیدی، بیژن بنفشه‌خواه، ستاره پسیانی، آناهیتا افشار، امیر نوروزی، غلامرضا نیکخواه، فرزین محدث، علی باقری، مجتبی شفیعی، هادی افتخارزاده، آرش نوذری، لادن ژافه‌وند، یدالله شادمانی، رحمان باقریان، مهدی قربانی هستند.

تعدادی از عوامل اصلی فیلم سینمایی «آنتیک» عبارتند از کارگردان: هادی نائیجی، نویسنده: حسین حسنی، تهیه‌کننده: محمود بابایی، مدیر فیلمبرداری: آرمان فیاض، محمد بابایی، مدیر صدابرداری: رشید دانشمند، تدوین: حمید نجفی‌راد، طراح صحنه: کامیاب امین‌عشایری، طراحی و ترکیب صدا: علیرضا علویان، مدیر تولید: مجید کریمی، طراح جلوه‌های ویژه بصری: محمد برادران، آهنگساز: امیر توسلی، عکاس: محمد بدرلو، طراح لباس: هدی میرزایی، طراح گریم: مهدی صیاد، طراح جلوه‌های ویژه میدانی: ایمان کرمیان، دستیار اول کارگردان: صالح غربی‌جوان، برنامه‌ریز: مجیدرضا فاضلی، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، منشی صحنه: غزل رشیدی، بازی‌گردان: علی صلاحی.

«ماهور»، «کامیون»، «سرریز»، «ضابط»، «وحشی»، «نکبت»، «صد سال به این سال‌ ها» در حال حاضر در بخش سینما آنلاین فیلم نت در دسترس مخاطبان هستند.

برای تماشای این آثار خرید بلیت سینما آنلاین کافی است.