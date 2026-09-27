به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، تورج امرایی معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان، در نشست معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور با مدیران صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی، با اشاره به مصوبه کارگروه دائمی شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، حداقل سرمایه ثبتی مورد نیاز برای تأسیس صندوقهای خطرپذیر شرکتی به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی افزود: صندوقهایی که پیش از این مجوز فعالیت دریافت کردهاند نیز موظف هستند سرمایه ثبتی خود را تا پایان سال به این حد نصاب برسانند.
امرایی با اشاره به ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان برای توسعه سرمایهگذاری خطرپذیر گفت: اعتبار مالیاتی یکی از ظرفیتهای قانونی برای فعالیت صندوقهای خطرپذیر شرکتی است، اما انتظار میرود صندوقها در کنار این ظرفیت، از سایر ابزارهای سرمایهگذاری و تأمین مالی نیز برای حمایت از پروژههای تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری، بهویژه در شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور آیندهدار، استفاده کنند.
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان ادامه داد: فعالیت صندوقهای خطرپذیر شرکتی توسط دبیرخانه شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان پایش میشود و در زمان تمدید مجوز صندوقهایی که فعالیت مؤثر و سرمایهگذاری خطرپذیر قابل توجهی نداشتهاند، بازنگری خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات معاونت علمی در تسهیل فعالیت صندوقهای خطرپذیر شرکتی خاطرنشان کرد: معاونت علمی طی دو سال گذشته تلاش کرده است با اصلاح دستورالعملها و توسعه و بهروزرسانی مصادیق هزینهکرد، مسیر استفاده از ظرفیتهای قانونی را برای صندوقهای خطرپذیر شرکتی تسهیل کند.
امرایی در پایان تأکید کرد: انتظار میرود صندوقهای بیشتری با فعالسازی ظرفیتهای ایجادشده، بهویژه ظرفیت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان، در تأمین مالی تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری در شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور مستعد مشارکت کنند.
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