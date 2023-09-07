فعالیت ۹۰ دفتر خدمات مسافرتی دارای مجوز در گلستان

به‌گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ساوری از فعالیت ۹۰ دفتر خدمات مسافرتی دارای مجوز در این استان خبر داد و اظهار کرد: افراد متقاضی با داشتن شرایط و ضوابط آئین‌نامه نظارت بر فعالیت دفاتر گردشگری می‌توانند در سامانه خدمات مسافرتی و گردشگری ثبت‌نام و پس از تأیید کمیسیون فنی نظارت بر دفاتر استان، تأیید حراست و اخذ مجوزهای لازم، پروانه بهره‌برداری بند «ب» را کسب و خدمت‌رسانی به مسافران و گردشگران را آغاز کنند.

وی با اشاره به اینکه ۹۰ دفتر و شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری در سطح استان مشغول فعالیت هستند، افزود: تعداد ۴۸ دفتر در مرکز استان و ۴۲ دفتر در دیگر شهرستان‌ها به فعالیت مشغول هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان گفت: این تعداد دفتر خدمات مسافرتی زمینه اشتغال بیش از ۲۵۰ نفر علاقه‌مند به این حوزه را در سطح استان فراهم ساخته است.

ساوری تصریح کرد: این دفاتر تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی و ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایران‌گردی و جهانگردی با رعایت قوانین و مقررات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فعالیت می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نظارت بر فعالیت این دفاتر و شرکت‌ها به لحاظ کیفی و سطح کارایی و رعایت مقررات، بر عهده اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان است و در صورت مشاهده تخلف از مفاد آئین‌نامه برابر قانون با این دفاتر و شرکت‌ها برخورد خواهد شد.