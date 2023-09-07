به گزارش خبرگزاری مهر، بلال الفت تهیه کنندگان مستند «نقطه صفر مرزی» درباره این اثر که شامل خرده روایت‌هایی از افراد مختلف است، بیان کرد: این مجموعه تلاش می‌کند سهمی در خدمت به زائران پیاده حسینی داشته باشند، این فیلم در ارتباط با ساکنان شهر مهران است، مردمی که در مسیر و درگاه ورود به کشور عراق زندگی می‌کنند و میلیون‌ها نفر از زائران کربلا، همه ساله از شهر آنها برای رسیدن به حرم سیدالشهدا (ع) می‌گذرند.

وی افزود: این مستند سعی کرده است تصویرسازی متفاوتی از مردمی داشته باشد که شاید در نگاه نخست، کار بزرگی انجام نمی‌دهند ولی نیت‌های بزرگی دارند و شور و شوق آنها برای خدمت به زائران وصف‌ناشدنی است.

تهیه‌کننده و کارگردان «نقطه صفر مرزی» با اشاره به برخی از سوژه‌هایی که در این اثر به آنها پرداخته شده تصریح کرد: مثلاً فردی را دیدیم که با یک قوری و فنجان، به زائران قهوه تعارف می‌کرد، دلیلش را که پرسیدیم، توضیح داد که یک سال خودش زائر پیاده اربعین بوده و خستگی راه به او فشار آورده اما در مسیر، شخصی به او یک فنجان قهوه داده و کاملاً سر حال آمده است و حالا خودش بر اساس تجربه شخصی، همین کار را می‌کند.

وی ادامه داد: از دیگر سوژه‌هایی که در این مستند روایت‌گر کارهایشان بودیم، شخصی است که با یک گاری کوچک دستی، زائران کهنسال یا کسانی را که خسته شده‌اند، به رایگان جابجا می‌کند.

الفت عنوان کرد: «نقطه صفر مرزی» در مجموع شامل پنج خرده روایت از افرادی است که طی سال‌های گذشته، تلاش کرده‌اند به سهم خود، میزبان خوبی برای زائران حسین (ع) باشند.

این مستند، به مناسبت اربعین حسینی از شبکه افق سیما پخش شد.