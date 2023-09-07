به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند در جلسه مشترک نمایندگان مجلس و هلال احمر ضمن اشاره به عنایت حضرت اباعبدالله در گسترش همکاری و هماهنگی با کشور عراق و اقدام دولت عراق در جهت خدمت به زوار گفت: در حالی که علاقه مند به جلسه با وزیر بهداشت عراق بودیم او در تهران حضور یافت و در جلسه‌ای با ایشان هماهنگی‌های لازم صورت گرفت.

وی افزود: همچنین برای اولین بار مجوز حضور جراحان ایرانی در بیمارستان‌های عراق صادر شده و امسال جراحان ما در بیمارستان‌ها مشغول خدمت به زوار هستند.

کولیوند گفت: همچنین در جلسه با وزیر مخابرات عراق با درخواست ما مبنی بر ارتباط بیسیم آمبولانس‌ها و معرفی شماره ۴ رقمی فوریت اورژانس موافقت شده و علاوه بر این اینترنت رایگان برای برخی مراکز ما فراهم کردند.

وی بیان داشت؛ مسئولان عراق در پاسخ به پیام تشکر ما گفتند نوکری و خدمت به زوار و عشاق امام حسین وظیفه ما است

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: در جلسه با دادگستری عراق همکاری در سطحی صورت گرفت که قبل از روال‌های مرسوم و زمانبر قضائی می‌توانیم پیکر جان باخته یا آسیب دیده در تصادفات را به ایران منتقل کنیم.

کولیوند بیان داشت: در جلسه با مسئولان عراقی به من گفتند روزی از این اتاق تصمیم می‌گرفتند که چگونه به ایران موشک بزنند که الان تصمیم می‌گیرند که چگونه به ایران خدمت کنند.

وی گفت: امسال برای اولین بار اجازه داریم هلیکوپترهای خود با آرم هلال احمر را وارد عراق کرده و از آسمان عراق و شهرهای آن برای خدمت رسانی استفاده کنیم. همچنین تمام سرم مورد نیاز خود را از عراق تأمین کردیم.