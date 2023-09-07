آمریکا در انجام آزمایش موشک فراصوت شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بلومبرگ اعلام کرد که ارتش آمریکا در انجام آزمایش اولین موشک فراصوت خود ناکام ماند و نتوانست این آزمایش را به انجام برساند.

بر این اساس پنتاگون در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور قصد داشته در پایگاه هوایی بندر کیپ کاناورال واقع در فلوریدا جهت توسعه فناوری موشک‌های فراصوت، آزمایشی را به انجام برساند، اما با توجه به بررسی‌های پیش از انجام آزمایش، این اقدام عملی نشده است.

نشریه بلومبرگ در این باره نوشت: ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه، آزمایش نخستین موشک فراصوت خود را که قرار بود به انجام برسد، لغو کرد.

بلومبرگ تاکید کرد: لغو این آزمایش به منزله شکستی برای آمریکاست؛ چرا که آمریکا امیدوار است مانند چین به این سلاح که در آینده تعیین‌کننده خواهد بود، دست پیدا کند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، دلیل لغو این آزمایش موشکی به طور دقیق مشخص نشده است.