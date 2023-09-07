۱۷ شهریور یادآور شجاعت مردم ایران در برابر رژیم پهلوی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان به مناسبت سالروز قیام خونین ۱۷ شهریور آمده است:

یوم الله هفدهم شهریور یادآور شجاعت و رشادت مردم مسلمان و شریف ایران در برابر رژیم دژخیم و سفاک پهلوی است که با کشتار بی‌رحمانه مردم به‌ویژه زنان و کودکان در میدان ژاله تهران در سال ۱۳۵۷ جنایتی کم‌نظیر را در تاریخ معاصر ایران رقم زد و موجب خشم و نفرت ملت انقلابی و آزاده ایران گشت. واقعه خونین این روز بزرگ نقاب دروغین صلح‌طلبی، آزادی‌خواهی و مبارزه با فساد را از چهره کریه شاه ملعون، خودفروخته و خائن پهلوی افکند و زمینه‌ساز سقوط و سرنگونی رژیم ۲۵۰۰ ساله ستم‌شاهی و پیروزی نهضت اسلامی به رهبری معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (رحمت الله علیه) شد.

مردم مبارز ایران در هفدهم شهریور ۱۳۵۷ برای رسیدن به بزرگترین آرمان و آرزوی خویش که برقراری حکومت اسلامی بود با تاسی به حضرت ابا عبدالله الحسین (علیه السلام) و شعار «هیهات من الذله» ایثارگرانه از جان خود گذشتند و با حضور جسورانه در صحنه مبارزه با طاغوت به دست ناپاک مزدوران و سرسپردگان به استکبار جهانی به خاک و خون کشیده شدند. در این روز بزرگ صحنه‌ای دیگر از واقعه عاشورا رقم خورد و «کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلاء» را تداعی کرد و با تحقق بشارت الهی پیروزی خون بر شمشیر مقدمه‌ای بر پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران شد.

اکنون پس از گذشت بیش از چهار دهه از واقعه خونین هفدهم شهریور، انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با هدایت پیامبرگونه ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) مقتدرانه بر تارک گیتی می‌درخشد تا ان شاء الله با تلاش جهادی مسئولان و همت بلند اقشار مختلف مردم ضمن تحقق بیانیه گام دوم انقلاب و رسیدن به قله‌های پیشرفت و توسعه، زمینه‌ساز ایجاد تمدن نوین اسلامی و ظهور آخرین خورشید آسمان ولایت حضرت ولی‌عصر امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را فراهم آورد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن عرض تسلیت اربعین سرور و سالار شهیدان امام حسین (علیه السلام) و بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام انقلاب اسلامی به‌ویژه شهدای مظلوم و بی‌گناه یوم‌الله هفدهم شهریور سال ۱۳۵۷ و تاکید بر اهمیت زنده نگهداشتن ایام‌الله انقلاب اسلامی، از عموم مردم انقلابی و ولایت‌مدار استان گیلان دعوت می‌نماید تا با حضور گسترده و پرشور خود در مراسم استانی بزرگداشت یاد و خاطره شهدای هفدهم شهریور که پیش از خطبه‌های نماز جمعه ۱۷ شهریور با سخنرانی حاج محمد جلایی (سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان) در مصلی امام خمینی (ره) شهر رشت برگزار می‌شود، برگ زرین دیگری بر صحیفه افتخارات انقلاب اسلامی در استان گیلان بیافزایند.