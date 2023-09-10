آرش بهارونداحمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار گرفتن استان البرز در وضعیت هشدار هواشناسی سطح نارنجی اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیشیابی حاکی از چینش مناسب فشار سطح زمین در منطقه البرز مرکزی است.
وی بیان کرد: به موجب آن از اواخر وقت امروز تا صبح دوشنبه وزش باد لحظهای و شدید، نفوذ و خیزش گرد و خاک، افزایش غبار محلی و کاهش شدید و موقت کیفیت هوا به شرح زیر در استان پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی البرز متذکر شد: احتمال خیزش و نفوذ گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا، آسیب به سازههای موقت و سست، احتمال شکسته شدن درختان کهنسال، اختلال در ترددهای شهری و بینشهری وجود دارد.
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