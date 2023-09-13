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۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۹:۲۱

برای حضور در رقابت‌های جهانی،

تیم ملی کشتی آزاد راهی بلگراد شد

تیم ملی کشتی آزاد راهی بلگراد شد

تیم ملی کشتی آزاد به منظور شرکت در رقابت‌های جهانی راهی کشور صربستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان جهان روزهای ۲۵ لغایت ۲۸ شهریورماه در شهر بلگراد صربستان برگزار می‌شود.

ترکیب تیم اعزامی کشورمان به این مسابقات به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: میلاد والی زاده
۶۱ کیلوگرم: رضا اطری
۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد
۷۰ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی
۷۴ کیلوگرم: یونس امامی
۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی
۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی
۹۲ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا
۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج
۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع
سرمربی: پژمان درستکار
مربیان: احسان امینی – مصطفی آقاجانی – فرید دژم خوی – اباذر اسلامی - ایمان محمدیان
مری بدنساز: عباس خدایاری
آنالیزور: علی مدهنی
ماساژور: سید محمدرضا ترابی
تدارکات: هادی عباسی مطلق
پزشک تغذیه: اباذر حبیبی نیا

کد مطلب 5885008
سیده فرزانه شریفی

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