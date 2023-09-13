پیکر مطهر ۲۳ شهید دوران دفاع مقدس وارد کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر ۲۳ شهید دوران دفاع مقدس صبح امروز، چهارشنبه با حضور حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی‌، محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی و مسؤولان استانی از مرز کیله سردشت وارد کشور شد.

در این آئین معنوی که روز چهارشنبه برگزار شد، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، جانبازان دوران دفاع مقدس، فرماندهان نظامی و آحاد مختلف مردم شهید پرور آذربایجان غربی به ویژه سردشت حضور دارند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی صبح چهارشنبه در مراسم ورود شهدای دوران هشت سال دفاع مقدس به کشور گفت: پیکر ۲۳ شهید که در دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی شمال غرب به فیض شهادت نائل شده‌اند، پس از تشییع در سردشت، به ارومیه منتقل می‌شوند که البته در مسیر مراسم استقبال از شهدا در شهرستان‌های میرآباد، پیرانشهر و نقده انجام خواهد شد.

رضا ابراهیمی اظهار کرد: در شهر ارومیه نیز همزمان با شب رحلت حضرت پیامبر اعظم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، از ساعت ۲۱ مراسم شبی با شهدا در مصلای امام خمینی (ره) برپا می‌شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه مراسم تشییع پیکر این شهیدان والامقام روز پنجشنبه همزمان با سالروز رحلت پیامبر بزرگوار اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) تمهید شده‌است، ادامه داد: این آئین معنوی، ساعت ۹:۳۰ از میدان انقلاب ارومیه آغاز می‌شود.

ابراهیمی گفت: پس از تشییع، پیکر این ۲۳ شهید والامقام دوران دفاع مقدس به سمت تهران بدرقه خواهند شد.