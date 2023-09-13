روستایی که طوفان «دنیل» ۷۴ جوان آن را به کام مرگ فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، رسانه های مصری از کشته شدن هفتاد مصری از یک روستا در جریان طوفان دنیل در شرق لیبی خبر دادند.

بر اساس این گزارش، روستای مصری پس از مرگ ۷۴ نفر از ساکنان آن در جریان طوفان دنیل و سیل شرق لیبی، با فاجعه بزرگی روبرو شد.

فضایی از غم و اندوه بر سر این روستا از توابع استان بنی سویف مصر سایه افکنده است. این به دنبال اخباری درباره مرگ ۷۴ جوان این روستا به دنبال طوفان دنیل در شهر درنه لیبی رخ داد.

این درحالی است که وزارت خارجه مصر اعلام کرد که به طور مداوم پیگیر تبعات طوفان دنیل است که بر اثر آن شماری از شهروندان مصری جان باخته و برخی دیگر ناپدید شدند.

منابع محلی در شهر طبرق لیبی از رسیدن ۱۴۵ جسد متعلق به مصری هایی که در شرق لیبی کشته شده اند، خبر دادند.

این منابع از غسل و کفن اجساد برای انتقال آنها به مصر برای خاکسپاری خبر دادند.