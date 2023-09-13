اتریش: امکان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، صدر اعظم اتریش از خواست این کشور برای توقف مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا گفت.

«کارل نهامر» صدر اعظم اتریش در واکنش به فشار اخیر ترکیه برای احیای مذاکرات متوقف شده بر سر عضویت در اتحادیه اروپا، اعلام کرد که اتریش می‌خواهد به طور رسمی به مذاکرات الحاق ترکیه پایان دهد، زیرا عضویت کامل این کشور در اتحادیه اروپا قابل تصور نیست.

صدراعظم آلمان در عین حال تاکید کرد که ترکیه یک شریک مهم در سطح بین‌المللی باقی خواهد ماند، اما چشم‌اندازی برای پیوستن آنکارا به اتحادیه اروپا وجود نخواهد داشت.

نهمر گفت: مهم است که صادقانه با یکدیگر برخورد کنیم و این شامل پایان رسمی مذاکرات الحاقی است که سال‌ها متوقف شده است.

مذاکرات میان ترکیه و اتحادیه اروپا برای پیوستن این کشور به این اتحادیه ۱۸ سال است که ادامه دارد، اما در سال های اخیر متوقف شده است.