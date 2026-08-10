به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و کریستین اشتوکر صدراعظم اتریش امروز دوشنبه در مجموعه بش‌تپه آنکارا با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند.

رئیس جمهور ترکیه در این دیدار گفت: ما از توان قابل‌ توجهی برای همکاری با اتریش در زمینه‌ های انرژی سبز، مواد معدنی حیاتی، فناوری‌ های پیشرفته، حمل‌ و نقل و صنایع دفاعی برخورداریم. معتقدیم که توانایی اجرای همکاری‌ های راهبردی مشترک برای تقویت «گذرگاه میانی» را داریم.

رجب طیب اردوغان سپس افزود: اقداماتی که اتحادیه اروپا انجام می‌دهد، به‌ویژه در خصوص نوسازی اتحادیه گمرکی و مذاکرات مربوط به لغو روادید، در راستای منافع همه طرف‌هاست.

وی گفت: معتقدیم که قادر به اجرای همکاری های راهبردی مشترک با اتریش هستیم که گذرگاه میانی را تقویت خواهد کرد.

از سوی دیگر، کریستین استوکر، صدراعظم اتریش در این دیدار اعلام کرد: ما از تلاش‌ های ترکیه و رئیس‌ جمهور اردوغان جهت پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین تشکر می کنیم.