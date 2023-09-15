به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در حالی از هفته آینده در گروه‌های مختلف برگزار می‌شود که بازی‌های مهمی در انتظار سه نماینده فوتبال ایران است. پرسپولیس، سپاهان و نساجی در فصلی که باشگاه‌های عربستانی اقدام به جذب ستاره‌های فوتبال دنیا نظیر رونالدو، بنزما، کانته، بروزوویچ، مانه، لاپورت و… کرده‌اند تلاش خود را برای حضوری قدرتمند در این بازی‌ها به کار خواهند گرفت.

پرسپولیس نخستین نماینده فوتبال ایران در ACL۲۰۲۳ است که باید در کشور میزبانی کند. این تیم پس از قرعه کشی این رقابت‌ها با النصر عربستان، استقلال تاجیکستان و الدحیل قطر همگروه شد تا شانس تقابل با کریستیانو رونالدو، سادیو مانه، بروزوویچ، لاپورت و تالیسکو برای شاگردان یحیی گل محمدی در دیدار با النصر ایجاد شود. البته الدحیل قطر نیز با جذب کوتینهو ستاره سابق لیورپول و بارسلونا نشان داد دست کمی از رقیب عربستانی ندارد تا کاری سخت در انتظار پرسپولیس برای مرحله گروهی باشد.

یحیی گل محمدی با وجود ورود ستاره‌های فوتبال دنیا به قاره آسیا چاره‌ای جز تکیه بر توان بازیکنان فعلی‌اش نداشت. پرسپولیس که با مشکلات مالی همچنان دست و پنجه نرم می‌کند لیست فصل جاری خود برای لیگ برتر را با کمترین ورودی ولی خروجی بیشتر بست تا وضعیت پیچیده‌ای پیدا کند.

بحران «شماره یک»

یحیی گل محمدی در نقل و انتقالات تابستانی با اصرار احمد گوهری مبنی بر جدایی روبرو شد تا علیرضا بیرانوند دروازه‌بان شماره یک تیم ملی ایران جانشین خود در پرسپولیس را از دست بدهد. امیر رضا رفیعی گلر امیدها تبدیل به گلر دوم تیم شود. بیرانوند با جذب دروازه‌بان خارجی کم تجربه نیز مخالفت کرد چون معتقد بود او نمی‌تواند خیلی بازی کند و پرسپولیس اینگونه سهمیه خارجی فصل آینده خود را با توجه به قوانین نقل و انتقالاتی که ملزم می‌کند خارجی‌ها حداقل ۶۰ درصد بازی کنند را از دست بدهد.

همین موضوع باعث شد تا بیرانوند بدون اینکه ذخیره مطمئنی داشته باشد در لیست تبدیل به اولین و تنهاترین سنگربان مطمئن تیم شود. طولی نکشید تا بیرانوند در اردوی اخیر تیم ملی ایران با مصدومیت جدی در جریان بازی دوستانه با بلغارستان روبرو شد تا حالا حضورش در بازی با النصر عربستان تبدیل به بحرانی جدی شود.

مدافعان درجه یک

گل محمدی با وجود عملکرد ایده آل مرتضی پورعلی گنجی و گئورگی گولسیانی در فصل گذشته در قلب دفاع این تیم که تأثیر بسزایی در کسب سه‌گانه فوتبال ایران داشت تصمیم گرفت محمدحسین کنعانی زادگان را جذب کند تا او بار دیگر پیراهن پرسپولیس را بر تن کند. حضور کنعانی زادگان در چهار هفته ابتدایی با نیمکت نشینی گولسیانی روبرو شد اما قطعا خط دفاعی پرسپولیس یکی از بهترین خطوط دفاعی را در همین هفته‌های ابتدایی دارند تا شاید اندکی از دغدغه‌های یحیی برای مهار رونالدو و مانه در بازی با النصر کم کند.

این تیم دانیال اسماعیلی فر و علی نعمتی را دارد تا سرخ‌ها قدرت قابل قبولی در دفاع داشته باشند.

هافبک‌های خلاق و بازیساز

تصمیم استراتژی دیگر گل محمدی در تابستان جذب مسعود ریگی بود. او ترجیح داد هافبک سپاهان را بگیرد تا در کنار هافبک‌های خلاقی همچون میلاد سرلک، سروش رفیعی و سینا اسدبیگی کنترل میانه میدان را بیش از پیش برای خود کند. کمربند سرخ‌ها در خط میانی با حضور بازیکنانی همچون مهدی ترابی، سعید صادقی و وحید امیری همچون گذشته محکم است تا باز هم کمترین ترس از این بابت سراغ کادر فنی سرخ‌ها بیاید.

ارتش تک‌نفره خط حمله با یک خرید عجیب و غریب

عیسی آل کثیر، شیخ دیاباته، لئاندرو پریرا و مهدی عبدی مهاجمانی بودند که در ابتدای فصل از پرسپولیس رفتند تا شهاب زاهدی تنها بازیکن تخصصی در خط حمله این تیم باشد. یحیی گل محمدی و آنالیزورهایش بالای ۵۶ بازیکن را برای جذب زیر نظر گرفتند اما حساسیت روی کیفیت آنها باعث شد تا تنها چند فر برای مذاکره به باشگاه معرفی شوند که مبلغ قرارداد آنها یا مشکلات شخصی مانع از بستن قرارداد نهایی با امثال فلیپ کایسدو شد. در نهایت رضا درویش در اقدامی عجیب و غیر قابل باور بدون هماهنگی با کادر فنی تصمیم به جذب «نبیل باهوی» گرفت تا این مهاجم سوئدی در لیست نهایی پرسپولیس برای ACL قرار بگیرد. بازیکنی که اصلا یحیی او را نمی‌خواست اما قرار است با پیراهن پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر بازی کند.

لیست ۲۶ نفره پرسپولیس برای لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

امید عالیشاه (کاپیتان)، امیررضا رفیعی، علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی، دانیال اسماعیلی‌فر، مسعود ریگی، شهاب زاهدی، سروش رفیعی، سعید صادقی، محمد میلاد سورگی، علی نعمتی، علیرضا بابایی، محمد عمری، فرشاد فرجی، گئورگی گولسیانی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، محمد مهدی احمدی، مهدی ترابی، سینا اسدبیگی، مهرشاد اسدی، میلاد سرلک، وحدت هنانوف، وحید امیری، امید فهمی، یاسین سلمانی و نبیل باهویی.