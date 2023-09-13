به گزارش خبرنگار مهر، اکبری امروز دوشنبه در بازدید از کارخانه فراوری ماهی قزل‌آلای شهرستان بروجرد، اظهار داشت: کارخانه فراوری ماهی قزل‌آلای این شهرستان حدود پنج‌تن ماهی فراوری و به فروشگاه‌های اتکا در سراسر کشور ارسال می‌کند.

وی گفت: در صورت تأمین منابع مالی، این کارخانه می‌تواند ۱۰ تن‌ماهی در روز فراوری و به بازار عرضه کند.

مدیر شیلات بروجرد با تأکید بر اشتغال پایدار در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های حوزه اشتغال، بیان داشت: باید به تکمیل زنجیره توجه کنیم و برخی از شغل‌های مهم احیا شود تا جوانان هر منطقه به شغل مناسب برسند.

اکبری، تصریح کرد: کارخانه بسته‌بندی و فراوری ماهی و میگو در صورت تأمین منبع مالی و ماهی می‌تواند ۱۰ تن در روز تولید و زمینه اشتغال‌زایی برای ۴۰ نفر را فراهم آورد.