ارسال هواپیمای امدادرسانی روسیه به لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، آیدار اغانین، سفیر روسیه در لیبی اعلام کرد که وزارت امور اضطراری روسیه به دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور چند فروند هواپیمای امدادرسانی خود را به مناطق سیل‌زده شرق لیبی ارسال می‌کند.

وی در ادامه سخنان خود افزود: در راستای اجرای دستور ولادیمیر پوتین، روسیه چندین فروند هواپیمای امدادرسانی خود را به همراه چند تیم امداد و نجات و پزشکی، لوازم مورد نیاز جهت آواربرداری، پتو، چادر و دیگر لوازم مورد نیاز جهت امداد و نجات را به لیبی ارسال می‌کند.

سفیر روسیه در لیبی در رابطه با زمان ارسال این کمک‌های بشردوستانه روسیه به لیبی گفت: این هواپیماها ۱۵ سپتامبر به سوی لیبی پرواز خواهند کرد و این اقدام با همکاری کامل مقامات لیبی صورت خواهد گرفت.

همچنین خبرنگار روسیا الیوم از به زمین نشستن نخستین هواپیمای امدادرسانی روسیه در فرودگاه «بنینا» شهر بنغازی لیبی که حامل تجهیزات فنی، پزشکی و تیم‌های امداد و نجات بوده، خبر داد.

گفتنی است روز یکشنبه، طوفان «دنیل» شرق لیبی از جمله شهرهای بنغازی، البیضاء، المرج، سوسه و درنه را درنوردید و هزاران کشته و ناپدید و ویرانی بسیاری از زیرساخت‌های این مناطق را در پی داشت.

هلال احمر لیبی اعلام کرد تعداد قربانیان سیل اخیر در شهر درنه در شرق لیبی به ۱۱ هزار و ۳۰۰ نفر افزایش یافته است و همچنان جستجوها ادامه دارد. مدیرکل این گروه امدادی گفت که ۱۰ هزار و ۱۰۰ نفر دیگر نیز در این شهر ساحلی همچنان مفقود هستند.