به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، امروز یکشنبه همزمان با اعیاد یهودی، ده‌ها شهرک‌نشین اشغالگر تحت حمایت نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی تعرض کردند.

اداره اوقاف اسلامی قدس اعلام کرد که نظامیان اسرائیلی برای تأمین امنیت شهرک‌نشینان در جریان تعرض به مسجد الاقصی به مناسبت سال نو عبری، جوانان فلسطینی را از محوطه‌های این مسجد بیرون راندند.

شماری از شهرک‌نشینان اشغالگر یهودی با لباس سفید کاهنان به مسجد الاقصی تعرض کردند.

منابع فلسطینی گزارش دادند که هر لحظه بر تعداد صهیونیست‌هایی که وارد مسجد الاقصی می‌شوند، افزوده می‌شود.

گروهی از شهرک‌نشینان اشغالگر صهیونیست پس از خروج از مسجد الاقصی برای تحریک فلسطینیان مقابل باب السلسله اقدام به رقص و آوازخوانی کردند.

یهودا گلیک عضو سابق کنست رژیم صهیونیستی نیز همراه با شهرک‌نشینان اشغالگر به مسجد الاقصی تعرض کرد.

پیش از این در آستانه آغاز اعیاد یهودی، گروه‌های فلسطینی درباره پیامدهای خطرناک تعرضات گسترده صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی هشدار داده بودند.