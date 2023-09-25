تشدید تعرضات علیه مسجدالاقصی/عملیات جدید تیراندازی مبارزان مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت بهداشت فلسطین بامداد امروز دوشنبه در نوار غزه اعلام کرد که «مجدی ایهاب غیابن» نوجوان ۱۸ ساله فلسطینی که چند روز پیش در شرق غزه به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر صهیونیست زخمی شده بود، در اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان به شهادت رسیده است.

عملیات جدید تیراندازی مقاومت

مبارزان مقاومت فلسطین بامداد امروز دوشنبه اقدام به تیراندازی به سمت ایست بازرسی ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه تیاسیر در شرق طوباس کردند.

همچنین مبارزان مقاومت بامداد امروز برج نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک بیت امر در شمال الخلیل را با استفاده از بمب قوی دست ساز هدف قرار دادند.

تشدید تعرضات علیه مسجدالاقصی

صدها شهرک نشینان اشغالگر صبح امروز دوشنبه با حمایت شدید نظامیان صهیونیست به مسجد الاقصی تعرض کردند.

بنابر اعلام منابع فلسطینی، این تعرضات از ساعت ۷ صبح به وقت محلی همزمان با عید یهودی موسوم «کیپور» (غفران) آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

این در حالی است که روز گذشته نیز همزمان با اعیاد یهودی، ۶۷۳ صهیونیست به مسجدالاقصی تعرض کرده بودند که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

مصر خواستار توقف تعرض صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی شد

مصر تعرض شهرک نشینان اشغالگر یهودی به مسجد الاقصی را محکوم کرد. وزارت خارجه مصر امروز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تعرض به مسجد الاقصی موجب تحریک احساسات و عواطف میلیون‌ها مسلمان در سرتاسر جهان می‌شود و ممکن است به تشدید تنش و خشونت در اراضی اشغالی فلسطین منجر شود.

وزارت خارجه مصر همچنین خواستار توقف فوری تعرض صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی شد.

هیئتی عربستانی این هفته به فلسطین سفر خواهد کرد

یک هیئت رسمی عربستانی قرار است طی هفته جاری به فلسطین سفر کند. رادیو محلی اجیال اعلام کرد که ریاست این هیئت را نایف بن بندر السدیری بر عهده دارد. این اولین سفر هیئتی عربستانی به رام الله از زمان تعیین السدیری به عنوان سفیر فوق العاده عربستان در فلسطین و سرکنسول این کشور در قدس است.

منبع مذکور اشاره کرد که این هیئت قرار است در اقدامی بی‌سابقه از زمان اشغال قدس در سال ۱۹۶۷ از مسجد الاقصی بازدید کند.

یک مسئول فلسطینی بیان کرد که هیئت عربستانی در جریان سفر خود به رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار خواهد کرد.

ترور نافرجام یکی از اعضای شورای شهر الخلیل/ واکنش حماس

یکی از اعضای شورای شهر الخلیل شب گذشته هدف سوء قصد قرار گرفت. منابع محلی اعلام کردند که افراد مسلح به سمت عبدالکریم فراح تیراندازی کرده و خودروی او را به آتش کشیدند سپس پا به فرار گذاشتند. این منابع تاکید کردند که گلوله به پای فراح اصابت کرده است.

جنبش مقاومت اسلامی حماس سوء قصد به عبدالکریم فراح عضو شورای شهر الخلیل را به شدت محکوم کرد و از تشکیلات خودگردان خواست به مسئولیت‌های خود در این زمینه عمل کرده و عاملان این جنایات را شناسایی و مجازات کند.