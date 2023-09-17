به گزارش خبرنگار مهر، دولت سیزدهم در راستای اجرای ساخت ۴ میلیون طرح نهضت ملی مسکن نیاز به همکاری ارگان و نهادهای دیگر دارد که بانکها در خصوص وامدهی به مردم برای کمک هزینه ساخت و ساز نقش مهمی در اجرای قانون جهش تولید مسکن دارند.
اما با توجه به آمار رسمی که از سوی بانک مرکزی اعلام شد بانکها نسبت به تعهد خود برای پرداخت تسهیلات متعهد نبودند و این آمارها، عملکرد بانکها در اجرای جز (۱۰) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن (از ابتدای اجرای قانون تا پایان مردادماه ۱۴۰۲) را نشان میدهد و بر اساس این قانون، بانکها باید ۲۰ درصد از منابع خود را برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اختصاص بدهند.
آمارهای جدید بانک مرکزی از عملکرد بانکها در اجرای این قانون نشان میدهد کل پرداخت تسهیلات از سوی بانکها در قالب نهضت ملی مسکن از زمان تصویب این قانون و تا پایان مرداد ماه امسال معادل ۲۷۵ هزار و ۵۶۹ میلیارد ریال بوده است.
کمکاری بانکها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن موجب شد که بخشی از منابع این طرح در قالب تسهیلات باید تأمین شود و عدم التزام بانکها سبب شده تا شاهد وقفه در اجرای این ابر پروژه دولت سیزدهم در کشور باشیم.
دولت با واگذاری زمین رایگان به صورت انفرادی و گروهی که بخش زیادی از گرانی مسکن به همین حوزه برمیگردد، در تلاش است تا این پروژه بزرگ خود را با همکاری بخشهای خصوصی و… به سرانجام برساند.
فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن در گفتوگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه بانکها در صورت عدم وامدهی باید جریمه شوند، گفت: در راستای قانون جهش تولید بانکها مکلف به پرداخت وام شدهاند و اگر برخلاف این قانون و وظیفه عمل کنند باید جریمه شوند اما دو سال است که دولت بانکی را در این خصوص جریمه نکرده است.
این کارشناس مسکن در ادامه تصریح کرد: این مدارا کردن دولت با بانکهای موجب ضرر به حوزه ساخت و ساز کشور شده است زیرا که سرعت ساخت و ساز در کشور کند پیشرود،
به گفته این کارشناس مسکن اگر طی دو سال گذشته جریمه عدم وامدهی بانکها را دولت دریافت میکرد امروز مبلغی حدود ۱۶۰ همت اخذ میشد.
وی گفت: عدم جریمه شدن بانکها نشان میدهد که دولت جدیتی به سرعت دادن به ساخت و ساز و اجرای طرح نهضت ملی مسکن ندارد و تا زمانی که این جریمه و قانون اجرا نشود بانکها تمایلی به وامدهی نخواهند داشت و به تکالیفشان قطعاً عمل نخواهند کرد.
ایلاتی در ادامه تاکید کرد: هم اکنون بحران جدی در حوزه ساخت و ساز مسکن نداریم، مسئله اصلی تأمین زمین برای پیمانکاران و مردم است که سرعت واگذاریها کند است.
این کارشناس در پایان گفت: برای پیشبردن پروژه ساخت مسکن ابتدا باید زمین واگذاری شود سپس برای ساخت و ساز به سراغ بانک برویم تا هزینههای ساخت و ساز را به صورت وام دریافت کنیم.
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