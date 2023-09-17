با من فریاد بزن به مکزیک رسید/ روایتی از تحقق رویای زنی جوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «با من فریاد بزن» به نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی شیوا مرداننیا به بیستمین دوره جشنواره فیلم کوتاه خلاق در مکزیک (Corto Creativo) راه یافت.
این جشنواره تنها رویداد اختصاصی فیلم کوتاه در منطقه باخا کالیفرنیای مکزیک به شمار میآید که با هدف گسترش محتوای کیفی آثار کوتاه هر ساله ۲۰ تا ۲۲ سپتامبر مصادف با ۲۹ تا ۳۱ شهریور ماه در سالن UDCI شهر تیجوانا (TIJUANA) مکزیک برگزار میشود.
هیات داوران بینالمللی این رویداد سینمایی، امسال نیز مدال افتخاری استعداد برتر این دوره را در مراسم اختتامیه به منتخب خود اهدا میکنند.
فیلم کوتاه «با من فریاد بزن» روایتی از زندگی زن جوانی است که از کودکی رویای بازیگر شدن را در سر داشته است.
در خلاصه داستان این اثر آمده است: «زن با مقاومت در برابر ناملایمات، چشمانش را بر آنچه اتفاق افتاده میبندد و به سوی آیندهای پر امید پرواز میکند…»
شیوا مرداننیا، لنا پورحسین، امیر معراجی، احسان محسنی در این اثر به ایفای نقش پرداختند.
از دیگر عوامل این اثر میتوان به مدیر فیلمبرداری: سیاوش مزروعی، تدوین: لیلی نوروزی، طراحی صدا: مهراد ابوالقاسمی، موسیقی: علی نیکان، پخش بینالملل: نشاط باقری و مشاور رسانهای: حامد قریب اشاره کرد. پخش بین الملل این فیلم کوتاه برعهده کمپانی سینهراما به مدیریت نشاط باقری است.
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