صلح و سازش در پرونده قتل عمد در کوهرنگ

ساسان زمانی سیوکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری در سال گذشته که منجر به قتل عمد یک نفر شد، پرونده قضایی تشکیل و تحقیقات لازم در این خصوص انجام گرفت.

زمانی بیان داشت: پس از طی مراحل قانونی، با تلاش مستمر دستگاه قضایی و همکاری و همت اعضای شورای حل اختلاف، زمینه برقراری صلح و سازش میان طرفین فراهم و این پرونده با گذشت و رضایت اولیای دم به سازش منتهی شد.

وی با قدردانی از تلاش‌های اعضای شورای حل اختلاف و بزرگان و معتمدان مؤثر در این امر گفت: این پرونده، ششمین پرونده قتل طی یک سال و نیم گذشته است که با تلاش دستگاه قضایی و شورای حل اختلاف به صلح و سازش منجر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان کوهرنگ سیوکی تأکید کرد: ترویج فرهنگ گذشت و صلح و سازش، علاوه بر جلوگیری از استمرار اختلافات و پیامدهای ناشی از آن، نقش مهمی در ایجاد آرامش و امنیت پایدار در جامعه دارد.