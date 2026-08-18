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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۹

قالیباف فردا به عراق سفر می‌کند

قالیباف فردا به عراق سفر می‌کند

رئیس مجلس شورای اسلامی در راس یک هیئت بلندپایه پارلمانی فردا به عراق سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با هدف گفتگو درباره تحولات منطقه، تقویت همکاری‌های راهبردی تهران و بغداد و بررسی راهکارهای مشترک برای کمک به برقراری ثبات و امنیت در غرب آسیا صبح فردا (چهارشنبه ۲۸ مرداد) در راس یک هیئت بلندپایه پارلمانی عازم عراق خواهد شد.

دیدار با مقام‌های ارشد عراق و چهره‌های عالی‌رتبه این کشور و گفتگو درباره ارتقای روابط دوجانبه، امنیت مرزها، مبارزه با تروریسم، توسعه همکاری‌های اقتصادی و اجرای توافق‌های مشترک از جمله برنامه‌های رئیس مجلس در سفر به عراق است.

کد مطلب 6919849
زهرا علیدادی

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