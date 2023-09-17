«شقامک» در پردیس تئاتر شهرزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای نمایش، «شقامک» به تهیه‌کنندگی محمود چناری و رسول احمدی و طراحی، نویسندگی و کارگردانی سلمان سامنی از سوم مهر تا سوم آبان ساعت ۲۰:۱۵ در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود.

همزمان با رونمایی از پوستر، پیش فروش بلیت نمایش نیز آغاز شده است.

بازیگران نمایش مهدی رضایی، لیلی صبری، کامران طاهری، رسول احمدی، المیرا صارمی هستند.

از دیگر عوامل نمایش می‌توان به گروه کارگردانی: سارا علاقه‌مند، سپهر جاویدیان، دستیار تهیه: علی اصغری، طراح گریم: وحدت سرچونی، طراح نور: محمد سعیدی، طراحی و ساخت مجسمه: صحرا صدری، گروه روابط عمومی و تبلیغات: حسین عباسی، ناصر ارباب، امیرحسین نجاح، گرافیست: محمدجواد ملک زاده، طراح لباس: آتنا تندرو، سلمان سامنی اشاره کرد.

در خلاصه داستان نمایش «شقامک» آمده است: چند جوان تحصیل کرده در حوزه‌ علوم انسانی تصمیم گرفته اند، مستقل باشند چرا که خیال می کنند، استقلال مالی مقدمه‌ استقلال فکری است. در ادامه تلاش می کنند برای رسیدن به هدفشان شاغل شوند اما ... .