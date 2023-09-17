به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما، «ابتکار بحرین برای مبارزه با سازش با رژیم صهیونیستی» که از ۲۷ انجمن و مؤسسه بحرینی تشکیل شده مجددا مخالفت خود با سازش میان این کشور و رژیم صهیونیستی را اعلام کرده و این اقدام را اقدامی بسیار خطرناک علیه منافع ملت‌های بحرین و فلسطین و تمامی امت اسلامی دانست.

این انجمن‌های بحرینی در بیانیه خود به مناسبت سومین سالگرد امضای توافقنامه عادی‌سازی روابط میان بحرین و رژیم صهیونیستی، حمایت خود از ملت فلسطین که با اشغالگران مقابله می‌کنند و برای آزادی سرزمین خویش و برپایی کشور مستقل فلسطین در خاک میهن خود تلاش می‌کنند را اعلام کردند.

این گروه در ادامه بیانیه خود تاکید کرد: آحاد ملت بحرین با چنین امتیازدهی‌هایی که در راستای منافع دشمن و تشویق آن به کشتار و آزار ملت فلسطین است و پوششی برای سرپوش‌نهادن بر جنایات دشمن ایجاد می‌کند، قاطعانه مخالفت می‌کنند.

«ابتکار بحرین» ضمن ابراز انزجار از سفر اخیر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به بحرین، این اقدام را به منزله آلوده‌کردن خاک بحرین و پانهادن بر اصول ملت بحرین عنوان کرد.

این گروه از دولت بحرین خواست که تمامی روابط با رژیم جنایتکار صهیونیستی را قطع کند و هرگونه مشارکت با این رژیم را به مثابه توهین به ملت بحرین و خطری برای منافع ملی این کشور دانست.

همچنین ابتکار بحرین از آحاد ملت بحرین خواست که به حمایت خود از ملت فلسطین، هوشیاری در برابر نفوذ رژیم صهیونیستی به این کشور و قطع رابطه با هرکسی که قصد تعامل با این رژیم را دارد، ادامه بدهند.

این گروه بحرینی اضافه کرد: ۳ سال پس از امضای توافقنامه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، دشمن صهیونیستی از اقدامات وحشیانه خود نکاسته است، بلکه اشغالگران کشتار، آواره‌سازی، اشغال اراضی فلسطین و شهرک‌سازی را افزایش داده‌اند.