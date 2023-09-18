به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث هاشمی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح برنامه‌های خود برای تصدی مسئولیت وزارت ورزش و جوانان، اظهار داشت: ضمن تشکر از زحمات دکتر سجادی در دوره تصدی مسئولیت وزارت معتقدم طبق فرموده امام حسین (ع) خدمت به مردم نعمت الهی است و توفیق خدمت در نظام اسلامی را یک خدمت می دانم.

وی گفت: مردم ولی نعمت ما هستند و امروز زمان کار و عمل جهادی و بی وقفه است و با توفیق خدمت ۳۰ ساله در سطوح مختلف ورزشی این امر باعث شده به شناخت عمیقی از ساختارهای حوزه ورزش و جوانان برسم و امروز انگیزه و شناخت لازم برای حرکت پرشتاب به سوی حل مشکلات حوزه ورزش و جوانان وجود دارد.

وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان با اشاره به دغدغه نمایندگان در خصوص موضوع جوانان و اهمیت حل مسائل آنها، گفت: با توجه به فرمایشات رهبری نظام در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مرهون اعتماد امام راحل (ره) به جوانان است بنابراین مهم‌ترین رسالت وزارت ورزش و جوانان را آبیاری نهال امید در دل جوانان می دانم.

هاشمی افزود: این موضوع با فعال‌تر شدن همه ظرفیت‌ها و بسیج همه نیروها در جهت حل مشکلات جوانان امکان پذیر است و باید توجه کنیم مشکلات جوانان یک بعدی و یک وجهی نیست بلکه با مسائلی چندوجهی و فرابخشی مواجه هستیم و نمی‌توانیم با رویکردهای سنتی و با تولید سند و مصوبه بدون ضمانت اجرایی مشکلات جوانان را مرتفع سازیم. تشکیل شورای عالی جوانان با حضور رئیس جمهور و تشکیل جلسات حوزه جوانان در سطوح مختلف ملی، استانی و منطقه‌ای با مشارکت دستگاه‌های مختلف از ضروریات حوزه جوانان است که در رئوس برنامه‌ها قرار دارد.

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