کاروانسرای بستک ثبت جهانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی بیان داشت: پرونده ثبت جهانی کاروانسرای بستک چندین سال درحال پیگیری بود و طبق بازدیدی که ارزیاب یونسکو از این کاروانسرا و کاروانسراهای ایران داشت، قابلیت حضور در پرونده ثبتی کروانسراهای ایران را تایید کرده بود.

وی ادامه داد: در این راستا کاروانسرای بستک به عنوان نماینده هرمزگان در جمع ۵۴ کاروانسرای ایران قرار گرفت و روز گذشته در نشست یونسکو در شهر ریاض به ثبت جهانی رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان با اشاره به اینکه کاروانسرای بستک اکنون نخستین بنای ثبت شده استان در فهرست جهانی بوده است، خاطرنشان کرد: البته تا پیش از این دانش سنتی دریانوردی و لنج‌سازی خلیج‌فارس و ساخت «عون» و نواختن آن در فهرست ناملموس یونسکو به ثبت رسیده بود.

محسنی با یادآوری اینکه نخستین بار بوده که یک بنا از هرمزگان به ثبت جهانی می‌رسد، افزود: کاروانسرای بستک در اواخر دوره صفوی یا اوایل دوره قاجاریه احداث شده و در زنجیره کاروانسراهای بندرعباس تا لار استان فارس قرار گرفته که بیانگر تجارت پر رونق آن زمان بوده که از این مسیر انجام می‌شد.

وی ابراز کرد: البته این مسیر برای مقاصد دیگر نیز کاربرد داشته اما استفاده تجاری و اتصال خلیج‌فارس به مرکز ایران پررنگ‌تر بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان خاطرنشان کرد: این بنا به صورت حیات مرکزی ساخته شده که غرفه‌ها و اتاق‌ها در پیرامون اثر قرار گرفته و طرح مربعی شکل دارد، در وسط آن یک بارانداز قرار دارد و مانند سایر کاروانسراهای مسیر بندرعباس تا لار در کنار آن، یک آب انبار و برکه ایجاد شده است.

کاروانسرای بستک در سال ۱۳۷۷ به شماره ۲۲۳۳ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده بود.