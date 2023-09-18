ثبت نام هشتمین جشنواره دانشجویی ابن سینا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، هشتمین جشنواره دانشجویی ابن سینا به منظور شناسایی، حمایت و تشویق فعالیت های ارزشمند دانشجویان ایرانی و بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در بخش های مختلف آموزشی، ورزشی، فرهنگی و ... برگزار می شود.

دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری عمومی، دکتری تخصصی، دستیاری و فلوشیپ و فارغ التحصیلان از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۰ به بعد) می توانند با توجه به اهداف و محورهای جشنواره در آن شرکت کنند.

دانشجویان علاقمند به شرکت در هشتمین جشنواره دانشجویی ابن سینا از ۲۶ شهریور تا ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲ فرصت دارند با مراجعه به وب سایت جشنواره ثبت نام و مدارک خود را ارسال کنند و فرآیند داوری نیز طبق جدول برنامه ریزی شده در پاییز سال جاری انجام خواهد شد.

بخش های این دوره از جشنواره شامل آموزشی، پژوهشی، فرهنگی (قرآن و عترت، نماز، هنری و ادبی)، ورزشی، اجتماعی (فعالیت های داوطلبانه و عام المنفعه، فعال حوزه فرهنگی اجتماعی، تعهد حرفه ای)، بین الملل (دانشجویان خارجی) و دانشجوی نمونه و جامع است.

همچنین، مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان جشنواره، در نیمه اول زمستان ۱۴۰۲ با حضور مسئولان دانشگاه، منتخبان و مدعوین برگزار می شود.

هدف جشنواره دانشجویی ابن سینا، شناسایی، معرفی و تقدیر از استعدادها و فعالیت های برتر دانشجویی در حیطه های مختلف، جلب توجه دانشجویان به فعالیت های خودانگیخته، سخت کوشی و چندبعدی بودن، جلب توجه و حمایت اعضای هیات علمی به فعالیت های متنوع آنان و ایجاد روحیه رقابت سازنده بین دانشجویان، اساتید ایشان و دانشکده ها است.