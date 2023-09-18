آخرین جزئیات از وضعیت مناطق سیل زده گیلان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – بهرام قربانپور: همه چیز از یک هشدار هواشناسی شروع شد، هشداری که خبر از ورود یک سامانه بارش زا به گیلان می‌داد.

از طرفی آب منطقه‌ای گیلان هم پیرو هشدار هواشناسی، زنگ خطر طغیانی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها را به صدا در آورد و از مردم و بویژه گردشگران و مسافران خواست تا از اُتراق در کنار رودخانه‌ها بپرهیزند.

حوالی ۳ بامداد امروز بود که باران شدیدی در غرب گیلان به ویژه در شهرستان‌های آستارا و تالش آغاز شد و این بارش تا ساعت ۸ صبح ادامه یافته که سبب طغیان رودخانه‌ها، بالا آمدن آب مسیل‌ها و آبگرفتگی معابر شد.

شدت طغیان رودخانه‌ها به حدی بود که پل سیبلی آستارا تخریب و تردد در محور آستارا - تالش عملاً قطع شد و چندین خودرو در سیل گرفتار و ترافیک سنگینی در محدوده و داخل شهر آستارا ایجاد شد.

آن طور که منابع محلی آستارا روایت می‌کنند؛ سیل و طغیان رودخانه‌ها سبب تخریب چندین پل، زیر آب رفتن بازار ساحلی شهر، آبگرفتگی منازل مسکونی و فروشگاه‌ها و مغازه‌ها، تخریب چندین باب مغازه، قطع شدن آب و برق چندین خانوار در آستارا شده است.

با اعلام وقوع سیل و طغیان شدید رودخانه‌ها در غرب گیلان، ستاد مدیریت بحران به همراه اعضای این ستاد در آستارا و تالش تشکیل جلسه داده و نسبت به هماهنگی‌های بیشتر برای سامان بخشی به وضعیت موجود و برون رفت از بحران، تدبیراتی اتخاذ شد.

سیل آستارا در یک قرن اخیر بی سابقه بوده است

«امیر مرادی» مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان که از ابتدای وقوع سیل در آستارا خود را به این شهرستان رسانده بود در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بارش اخیر در لوندویل آستارا در یک قرن اخیر بی سابقه بوده است.

وی با اشاره به بارش ۲۷۱ میلی متری در لوندویل آستارا افزود: با تشدید بارش باران و طغیانی شدن روخانه‌های شهرستان آستارا گروه‌های امدادی هلال احمر، راهداری، فرمانداری، شهرداری، سپاه قدس، قرارگاه سازندگی خاتم انبیا و ارتش از شب گذشته با حضور در منطقه به مردم این شهرستان خدمات رسانی می‌کنند.

تردد شهروندان آستارایی با قایق

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان از اسکان اضطراری بیش از ۱۰۰ نفر از مسافران و مردم گرفتار در سیل آستارا خبر داد و بیان کرد: سیل شدید و طغیان رودخانه‌ها ۲ باب منزل مسکونی را در آستارا تخریب کرد.

مرادی با بیان اینکه مردم آستارا با ۱۶ فروند قایق در معابر و خیابان‌های این شهر تردد می‌کنند، گفت: ۲۰ گروه هلال احمر با امکانات امدادی از ابتدای وقوع سیل در آستارا مستقر بوده و به مردم شهرستان خدمات رسانی می‌کنند.

وی از قطع ارتباط جاده ترانزیتی آستارا به لوندویل به دلیل طغیان رودخانه سیبلی خبر داد و افزود: این جاده چندین کیلومتر قبل از تخریب پل به کمک نیروی انتظامی و پلیس راه بسته شده و هم اکنون تردد خودروها از جاده کناری با ظرفیت ۱۰۰ تن در ثانیه به کندی در جریان است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان با اشاره به مشارکت نیروهای هلال احمر استان اردبیل در امدادرسانی به مردم در آستارا بیان کرد: مردم مناطق سیل زده شهرستان آستارا مانند لوندویل از صبح دوشنبه با کمک نیروهای امدادی از خانه‌های خود خارج و در مساجد، مدارس و سالن‌های ورزشی اسکان داده شدند.

مرادی از مصدومیت ۲۰ نفر در پی وقوع سیل در آستارا خبر داد و اضافه کرد: از این تعداد ۱۹ نفر آنها به صورت سرپایی و بستری اولیه در درمانگاه مداوا شدند و تنها یک فرد مسن برای انجام مراقبت‌های بیشتر در بیمارستان بستری است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون تلفات جانی از مناطق سیل زده غرب گیلان گزارش نشده است، افزود: تاکنون برآوردی از میزان خسارت مالی و زیرساخت‌های مناطق سیل زده صورت نگرفته و در دست بررسی است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان از قطعی گاز ۲ روستای شهرستان تالش خبر داد و بیان کرد: بر اثر بارش شدید باران و سیلابی شدن رودخانه‌ها، محور ارتباطی ۲ روستای شهرستان تالش مسدود شده است.

ساخت پل جدید در سیبلی آستارا

«غلامعلی نیک‌فهم» مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان هم که حضور میدانی در مناطق سیل زده غرب گیلان داشته، خسارت زیرساختی سیل به راه‌های این مناطق را سنگین برشمرد و اظهار کرد: بارش شدید باران و طغیان رودخانه‌ها سبب تخریب پل ارتباطی مهم و گذار منطقه سیبلی آستارا شد.

وی با اشاره به اینکه پل تخریب شده سیبلی آستارا امکان بازسازی ندارد، افزود: برای دسترسی و عادی شدن تردد در محور آستارا – تالش در محدوده سیبلی باید پل جدیدی ساخته شود که برای ساخت آن ۲۵ تا ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان با اشاره به آبگرفتگی در داخل شهر و توقف تردد داخل شهری، بیان کرد: عوامل انتظامی، نیروهای امدادی و راهداری با محوریت مدیریت بحران در حال سامان بخشی به وضعیت مناطق سیل زده غرب گیلان هستند.

نیک فهم از ترافیک سنگین در محور تالش – آستارا در محدود سیبلی خبر داد و اضافه کرد: در زمان حاضر در محور تالش - آستارا و برعکس در محدوده روستای سیبلی ترافیک سنگین و روان است.

حضور ۱۲ تیم تخصصی امدادی گیلان در آستارا

«هادی سلیمی» مدیرعامل هلال احمر گیلان هم در بازدید از مناطق سیلابی آستارا در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: امدادگران جمعیت هلال احمر گیلان در آماده باش قرار دارند.

وی با اشاره به آمادگی کامل امدادگران در امدادرسانی به مناطق سیل زده افزود: با دریافت گزارش سیل و آبگرفتگی در شهرستان آستارا که منجر به سیلاب و آبگرفتگی منازل و معابر در سطح شهر شده، تیم‌های عملیاتی پس از هماهنگی‌های انجام شده به این مناطق اعزام و امدادرسانی را آغاز کردند.

مدیرعامل هلال احمر گیلان با بیان اینکه امدادرسانی نجاتگران جمعیت هلال احمر در آستارا همچنان ادامه دارد، گفت: ۱۲ تیم تخصصی امدادی در عملیات سیلاب و آبگرفتگی این شهرستان حضور دارند.

سلیمی ادامه داد: ۱۲ تیم عملیاتی از شهرهای آستارا، بندرانزلی، تالش، رضوانشهر و تیم‌های واکنش سریع جمعیت استان با توان ۶۰ نفر به همراه ۱۱ دستگاه خودروی عملیاتی و پشتیبانی، ۱۸ دستگاه موتور پمپ تخلیه آب، ۴ دستگاه قایق جیمینی، ۳ دستگاه خودروی باری در حال امدادرسانی هستند،

وی با اشاره به اینکه شهروندان و مسافران از توقف و استقرار در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند، افزود: شماره تلفن ۱۱۲ مرکز کنترل هماهنگی عملیات هلال‌احمر گیلان به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به حوادث احتمالی می‌باشد.

قطعی برق ۲۰۰ خانوار آستارایی

«محمدتقی مهدی زاده» مدیرعامل توزیع برق گیلان هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حین دریافت گزارش مبنی بر وقوع سیل در غرب گیلان پایش و بررسی‌های میدانی در خصوص زیرساخت‌های توزیع برق این مناطق در دستور کار قرار گرفت.

وی از قطعی برق ۲۰۰ خانوار آستارایی خبر داد و افزود: بارش شدید باران سبب سوختن ۱۲ ترانس برق در آستارا شد که برق ۲۰۰ نفر از اهالی این منطقه قطع شد.

مدیرعامل توزیع برق گیلان با اشاره به ترمیم ۴ ترانس برق در منطقه سیل زده آستارا، اضافه کرد: ۸ ترانس دیگر هم قابلیت دسترسی به مدار را دارد اما به علت بالا آمدن آب و احتمال خطر برق گرفتگی قطع شده است و به محض فروکش آب، مجدد برق اهالی وصل می‌شود.

مهدی زاده همچنین از تخریب ۲ پایه برق در تالش خبر داد و بیان کرد: بر اثر تخریب این پایه‌ها، برق ۲۰ خانوار تالشی قطع شده است که با نصب کابل خودنگهدار به زودی برق این اهالی هم وصل می‌شود.