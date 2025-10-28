مرادی: زیرسازی روستای شیله وشت با ۷۵ درصد پیشرفت در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز مرادی عصر سه‌شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران در استانداری گیلان ضمن گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل اظهار کرد: احداث و زیرسازی روستای شیله وشت یکی از پروژه‌های در دست اقدام است.

وی گفت: پیمانکار این پروژه با هزینه ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مشخص و قرارداد منعقد شده است و با پیشرفت ۷۵ درصدی در حال اجرا است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان تصریح کرد: ۲۵ دستگاه ماشین‌آلات از منطقه آزاد انزلی در دست ترخیص است که هم‌اکنون ۱۲ دستگاه در محوطه سازمان استقرار یافته است و ۶ دستگاه در حال انتقال است و ۷ دستگاه نیز بارگیری شده است و در ماه جاری منتقل خواهد شد.

مرادی به جمع آوری لوله‌های تعریضی محور سراوان اشاره و عنوان کرد: از مجموع ۴۲۱ لوله، ۱۶۸ لوله به محوطه مدیریت بحران و ۱۲ لوله به شهرستان بندرانزلی و ۳ لوله به محل فرمانداری رضوانشهر منتقل شده است و ۱۵ لوله در کنگره شهدا به کار گرفته شد و مابقی منتقل خواهد شد.