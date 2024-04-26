برگزاری بیش از ۲۵ تظاهرات در ادلب برای سرنگونی «الجولانی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بیش از ۲۵ تظاهرات در شهرهای مختلف استان ادلب و حومه آن در شمال غربی سوریه برای سرنگونی ابومحمد الجولانی سرکرده گروه تروریستی هیأت تحریر الشام یا همان جبهه النصره سابق برگزار شد.

منابع آگاه در ادلب از ثبت چندین مورد از حملات دستگاه امنیتی وابسته به الجولانی به فعالان مسؤول سازماندهی تظاهرات در مناطق مختلف ادلب خبر دادند.

این خبر در حالی است که دستگاه امنیتی وابسته به هیأت تحریر الشام نتوانست تظاهرات علیه الجولانی را در شهر «اورم الجوز» در جنوب ادلب متفرق کند.

این تظاهرات‌ها در اعتراض به بازداشت برخی افراد از سوی گروه تروریستی تحریر الشام و همچنین وضعیت معیشتی مردم ساکن مناطق تحت سیطره این گروه تروریستی به راه افتاده است.

گفتنی است نزدیک به نیمی از استان ادلب در شمال غرب سوریه و بخش‌های محدودی از استان‌های «حلب»، «حماه» و «لاذقیه» تحت کنترل گروه تروریستی تحریر الشام (جبهه النصره) است.