به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم صادقی در نشست خبری پیش از دیدار با استقلال خوزستان، اظهار داشت: استقلال خوزستان تیم قابل احترام و خوبی است و مسابقه سختی مقابل این تیم داریم زیرا آبوهوای اهواز شرایط متفاوتی دارد.
وی با بیان اینکه تیم ما روند خوبی را سپری میکند، گفت: بازیکنان ما تمرینات با انگیزهای انجام میدهند و رشد فنی و تاکتیکی داشتیم.
صادقی افزود: فشاری روی تیم ما نیست زیرا محمد ربیعی برنامهریزی بلند مدت انجام داده، تیم نسبت به گذشته جوانتر شده و نخستین هدف ما ارتقا کیفیت فنی است.
مربی تیم فوتبال ذوبآهن با بیان اینکه محمد ربیعی برنامههای خوبی دارد و هرچه زمان بگذرد وضعیت تیم بهتر میشود، تصریح کرد: مقابل استقلال خوزستان شاهد بازی خوبی خواهیم بود زیرا دو تیم فوتبال بازی میکنند، همه تلاش خود را میکنیم تا نتیجه مطلوب کسب کنیم.
صادقی با بیان اینکه در آینده بازی بهتری از تیم فوتبال ذوبآهن خواهید دید و نتایج هم بهتر میشود، خاطرنشان کرد: ایدههای محمد ربیعی نیاز به زمان دارد همانطور که در باشگاه قبلی با یک برنامه ریزی بلند مدت نتیجه گرفتیم، همراه با ذوبآهن هم نتایج خوبی کسب خواهیم کرد.
به گزارش مهر، تیم ذوبآهن اصفهان در چارچوب بازیهای هفته پنجم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران امشب پنجشنبه ۳۰ شهریور ساعت ۱۹:۰۰ به مصاف استقلال خوزستان میرود.
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