«یعقوب شبتای» در راه امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، منابع وابسته به رژیم صهیونیستی از سفر بازرس کل پلیس رژیم صهیونیستی به امارات خبر دادند.

طبق اعلام پلیس رژیم صهیونیستی، یعقوب شبتای، بازرس کل پلیس این رژیم روز چهارشنبه در چارچوب یک سفر کاری به دبی می رود.

درور اسراف، فرمانده اطلاعات پلیس رژیم صهیونیستی، شبتای را در این سفر همراهی می کند.

در بیانیه پلیس رژیم صهیونیستی آمده است: این دو مقام اسرائیلی با جمعی از مقامات ارشد پلیس دبی و وزارتخانه های مربوطه دیدار خواهند کرد. هماهنگی های این سفر از سوی واحد روابط خارجی پلیس اسرائیل انجام شده است و شبتای در این سفر برای ارتقای روابط نزدیک میان دو طرف تلاش خواهد کرد.

این درحالی است که عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات چند روز قبل اعلام کرد: امضای پیمان آبراهام، گامی مهم در جهت دستیابی به صلح در خاورمیانه و افزایش ثبات و امنیت برای مردم منطقه است! امارات و اسرائیل سومین سالگرد توافق صلح تاریخی ابراهیمی را جشن گرفتند! دو طرف از طریق توافقات دوجانبه برای ایجاد فرصت های رشد جدید برای جوانان منطقه اقدام می کنند.

لازم به ذکر است که اواسط سپتامبر ۲۰۲۰، رژیم صهیونیستی با امارات و بحرین در کاخ سفید توافقنامه هایی را برای عادی سازی روابط تحت نظارت ایالات متحده امضا کرد. امضای این قراردادها ۲۶ سال پس از آخرین توافقنامه امضا شده توسط تل آویو با کشوری عربی یعنی اردن صورت گرفت.