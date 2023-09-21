زنده شدن ارواح نفرین شده در یک موزه/ بازیگران نوپایی که درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «انسان/اسب، پنجاه/پنجاه» به کارگردانی مرتضی اسماعیل کاشی از جمله نمایشهای پرمخاطب تابستان امسال است که روزهای پایانی اجرای خود را در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی سپری میکند.
این اثر نمایشی پیش از این با گروهی متفاوت از بازیگران و فرم اجرایی با عنوان «پنجاه/پنجاه» در تماشاخانه هیلاج به صحنه رفته بود. هاله مشتاقینیا و اسماعیل کاشی نمایشنامه «انسان/اسب، پنجاه/پنجاه» را با نگاهی به نمایشنامه «زیک و زاک» (کله گردها و کله تیزها) نوشته برتولت برشت با ترجمه کمالالدین شفیعی به نگارش درآورده اند.
این نمایش حاصل دورههای آموزشی کارگاههای آموزش بازیگری و تئاتر مرتضی اسماعیل کاشی است که با هدف آموزش آکادمیک بازیگری برگزار میشود. در این راستا پس از دورههای طولانی مدتِ تمرین، نمایشی به صحنه میرود که در نتیجه برای بازیگران جوان، امکان مواجهه با آموزههای خود در طول تمرینات، بر صحنه و حین اجرای حرفهای فراهم میشود. پیشتر نمایشهای «سه خواهر» و «پنجاه/ پنجاه» به کارگردانی اسماعیل کاشی با چنین رویکردی به صحنه رفته است.
در خلاصه داستان نمایش آمده است: درهای ساختمان موزهای که سالها پیش اردوگاه مرگ بوده به روی زن و مرد بازیگری باز میشود. این ۲ تنها بازماندگان آن قربانگاه هستند که از آنجا فرار کرده بودند. ارواحِ کشته شدگان که بازیگرانی بودند با فعالیتهای ضدفاشیستی، فراخوانده میشوند و در جهانی وهمآلود نمایشی که مجبور بودند زیرِ شکنجه بازی کنند تا زنده بمانند، دوباره جان میگیرد.
برتولت برشت این نمایشنامه را در سال ۱۹۳۴ یک سال پس از روی کارآمدن نازیها، با عنوان فرعی «یک افسانه ترسناک» نوشت و در دانمارک روی صحنه برد. البته مشتاقینیا در نمایشنامه «انسان اسب؛ پنجاه/ پنجاه» با قراردادن متن برشت در دلِ متن خود روایتی امروزی از متن ارائه می دهد.
«انسان/اسب، پنجاه/پنجاه» هر چند توسط کارگردانی حرفهای و بازیگران غیرحرفهای در قالب استاد-شاگردی به صحنه رفته است، اما از یکدستی و هماهنگی بالایی در زمینه طراحی، بازیها، نور و موسیقی و میزانسنهای زیبا برخوردار است. ریتم و ضرباهنگ نمایش به نحوی است که تماشاگر با فضای فرمالیستی اثر که نشانههای آشکاری از شیوه مهیر هولدی را در خود دارد، ارتباط خوبی برقرار میکند.
بازیگران نمایش (به ترتیب حروف الفبا) عبارتند از: علیرضا آریا، محسن ابوالحسن پور، شهاب اشکان، شبنم اسکندری، سوگل اسفندیاری، المیرا بکر، محمدمهدی جهان آرا، افسانه چناقچی، یاسین چهرآذر، فروغ چهره گشا، جواد حسینی، ایمان خاکباز، پریا رستگار، مهدا رضایی، پوریا رفیع بیگی، امیرحسین رئیس دانایی، مبینا زیدی، آیدانا سبزواری، صادق سپهوند، تارا سلیمی، محبوبه سفیدصالحی، هاله سنکا جوان، ساغر شادان، اسد غفاری، محمدرضا فتحی، شایان فخری طاری، علیرضا فرزانیان، نازنین قاضی زاده، امین کشوری، آرمان کنگاوری، عادله گرشاسبی، نسرین معافی، سید محمد موسوی سلیم، امیررضا نیک پی، رایحه وصالی، محمدرضا هاتفی، محمد یادگاری، سعید یعقوبی.
«انسان/اسب، پنجاه/پنجاه» تا ۳۱ شهریور ماه ساعت ۲۰ در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی روی صحنه است.
تیزر نمایش را اینجا ببینید.
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