«در انتظار گودو» به تالار مولوی آمد/ مبارزه برای بقا

به گزارش خبرنگار مهر، «در انتظار گودو» عنوان یکی از آثار نمایشی جدیدی است که این روزها در قالبی متفاوت پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

گروه اجرایی نمایش در خلاصه داستان این تئاتر توضیح داده است: «در انتظار گودو معرف همه است. اما زمانی که وارد مباحث روانشناسی و فلسفی می‌شود ماجرا از آنچه بوده فراتر می‌رود. این اجرا آنیما و آنیموس است‌. انسانی که منتظر گودویی است که گودویش او را به انتظاراتش سوق می‌دهد. انسان ناخودآگاه از انفعال انتظار خارج شده و درونا برای بقا مبارزه ‌می‌کند.»

در این اثر نمایشی نوشته ساموئل بکت که با طراحی و کارگردانی علیرضا حاجی بابایی روی صحنه رفته است، الهه ‌لاری، علی ‌طبیبی، رها بنائیان، آرمین ‌افتخارزاده، مریم ‌ ‌فرجاد، مبینا ‌کلاته و علی حیدری به عنوان بازیگر حضور دارند.

سیامک زنجانی بازیگردان، فرهاد قائمی مهدوی مدیر اجرا، المیرا رضی زاده دستیار کارگردان، ابوالفضل قشقایی دستیار، مریم غلامی دوخت لباس، الهه لاری موسیقی، مهدی کردبچه آهنگساز، رضا جاویدی و امیرحسین کیان بخت عکاسان، رهی بالایی مجری نور، نازنین یارویسی دستیار نور، ناصر مولایی و آرمین بابایی اجرای دکور، زهرا رهی دستیار صحنه و لباس، علی گشتاسب تدارکات نیز دیگر عوامل اجرایی این نمایش را تشکیل می دهند.

علیرضا حاجی بابایی طراح و کارگردان این تئاتر، درباره این اثر نمایشی نوشته است:

«تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا آنچه از نمایشنامه «در انتظار گودو» روی صحنه می رود، در چارچوبی کاملا متفاوت پیش روی مخاطبان گذاشته شود. فرآیندی که قبل از اجرای عمومی، تحقیقات زیادی روی شیوه اجرایی آن صورت گرفت. معتقدم این دیدگاه در شیوه اجرایی نمایشنامه بکت جزو معدود دفعاتی است که در تئاتر ایران تجربه می شود، شیوه ای که برخی از استادان و دوستانی که به تماشای این نمایش نشستند به این موضوع اذعان داشتند. به هر ترتیب استفاده از بازیگری که هم بتواند روی صحنه بازی کند، هم در نوازندگی ویولن و هم در خوانندگی مهارت داشته باشد، شیوه جذابی است که در تاریخ اجرای آثار نمایشی مرتبط با نمایشنامه «در انتظار گودو» تجربه ای متفاوت محسوب می شود.»

نمایش «در انتظار گودو» تا بیست و پنجم مهر ماه هر روز ساعت ۲۰ در سالن اصلی مجموعه تئاتر مولوی میزبان علاقه مندان تئاتر است.