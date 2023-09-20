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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۲۲:۴۱

در حاشیه هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان‌ملل؛

اجلاس سران کشورهای آسیای میانه و آمریکا برگزار شد

اجلاس سران کشورهای آسیای میانه و آمریکا برگزار شد

اولین اجلاس سران کشورهای آسیای میانه و آمریکا در حاشیه هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان‌ملل در نیویورک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، اولین اجلاس سران کشورهای آسیای میانه و آمریکا در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک برگزار شد.

این اجلاس به میزبانی جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا و با حضور قاسم جومرت توقایف رئیس جمهور قزاقستان، صدیر جباراف رئیس جمهور قرقیزستان، شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان، امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و سردار بردی‌محمداف رئیس جمهور ترکمنستان برگزار گردید.

اجلاس مذکور در چارچوب سازوکار «C۵+۱» برگزار و سران کشورهای شرکت کننده درباره مسائل اقتصادی، انرژی، امنیت و توسعه پایدار به رایزنی پرداختند.

سازوکار «C۵+۱» هشت سال پیش در سطح وزرای امور خارجه آمریکا و ۵ کشور آسیای میانه در شهر سمرقند ازبکستان تشکیل شد و این اولین نشست است که در سطح سران کشورها برگزار می‌ شود.

کد مطلب 5890794

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