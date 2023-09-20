انجام۲۴۰۰مورد نمونه گیری برای رصد آنفولانزای حاد پرندگان در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام باسامی عصر روز چهارشنبه در نشست فوق‌العاده ستاد مدیریت بحران ایلام با موضوع پیشگیری و مقابله با بیماری آنفلوآنزای حاد پرندگان اظهار کرد: دامپزشکی استان ایلام برای پیشگیری از آنفلوآنزای حاد پرندگان در سال جاری ۲ هزار و۲۰ مورد بازدید از مراکز عرضه پرنده، زیستگاه‌ها و کشتارگاه‌های طیور استان داشته است.

وی بیان کرد: بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ نمونه گیری از واحدهای صنعتی و روستایی جهت رصد و پایش بیماری آنفولانزای حاد پرندگان در استان توسط دامپزشکی انجام شده است.

باسامی اضافه کرد: همچنین سه هزار و ۹۳۰ مورد آزمایش سرولوژی و یک هزار و ۲۵۰ مورد آزمایش مولکولی جهت تشخیص این بیماری توسط دامپزشکی انجام شده است.

وی گفت: تاکنون موردی از آنفولانزای حاد پرندگان در استان مشاهده و ثبت نشده است، آزمایشگاه دامپزشکی مرجع اصلی تشخیص آنفولانزای حاد پرندگان است.