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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۲۱:۱۹

رئیس اداره مدیریت بیماری‌ های طیور دامپزشکی ایلام خبر داد؛

انجام۲۴۰۰مورد نمونه گیری برای رصد آنفولانزای حاد پرندگان در ایلام

انجام۲۴۰۰مورد نمونه گیری برای رصد آنفولانزای حاد پرندگان در ایلام

ایلام-رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌ های طیور دامپزشکی ایلام از انجام ۲ هزار و ۴۰۰ مورد نمونه گیری از واحدهای صنعتی و روستایی برای رصد و پایش آنفولانزای حاد پرندگان در ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام باسامی عصر روز چهارشنبه در نشست فوق‌العاده ستاد مدیریت بحران ایلام با موضوع پیشگیری و مقابله با بیماری آنفلوآنزای حاد پرندگان اظهار کرد: دامپزشکی استان ایلام برای پیشگیری از آنفلوآنزای حاد پرندگان در سال جاری ۲ هزار و۲۰ مورد بازدید از مراکز عرضه پرنده، زیستگاه‌ها و کشتارگاه‌های طیور استان داشته است.

وی بیان کرد: بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ نمونه گیری از واحدهای صنعتی و روستایی جهت رصد و پایش بیماری آنفولانزای حاد پرندگان در استان توسط دامپزشکی انجام شده است.

باسامی اضافه کرد: همچنین سه هزار و ۹۳۰ مورد آزمایش سرولوژی و یک هزار و ۲۵۰ مورد آزمایش مولکولی جهت تشخیص این بیماری توسط دامپزشکی انجام شده است.

وی گفت: تاکنون موردی از آنفولانزای حاد پرندگان در استان مشاهده و ثبت نشده است، آزمایشگاه دامپزشکی مرجع اصلی تشخیص آنفولانزای حاد پرندگان است.

کد مطلب 5890800

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